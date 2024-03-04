Патриот и гражданин Общество 4 марта 2024 г. 0:30 13 Елена Брусиловская На 78-м году жизни скончался известный казахстанский публицист, политолог и ученый Сейдахмет Куттыкадам. фото из архива "КП" Он был прекрасным журналистом, талантливым писателем, прозорливым политологом, но главное – личностью в самом высоком смысле этого слова, истинным интеллигентом. В первые годы независимости страны Сейдахмет Куттыкадам был назначен заместителем министра печати и информации, но он никогда не гонялся за высокими должностями и сам ушел из власти, поскольку не хотел поступаться принципами. Государство потеряло незаурядного управленца, но отечественная журналистика приобрела именитого автора, способного влиять не только на умы и настроения людей, но и на ход событий. Сейдахмет Куттыкадам был дружен с «Казахстанской правдой», печатался в ней, у него было много друзей-казправдинцев. В одном из интервью газете он сказал очень важные слова, определяющие его позицию: «Я, как гражданин своей страны, как интеллигент, интеллектуал, всегда чувствовал личную ответственность за свою страну». Уже в первой своей книге «Служение нации. 10 примеров управления государством», которая вышла в период обострения мирового финансового и экономического кризиса, Сейдахмет Куттыкадам на примере мирового исторического опыта управления государством в непростых условиях показал, как можно с честью выходить из самых сложных ситуаций. Героями его книги стали десять лидеров мировой политики, пять западных и пять восточных: Рональд Рейган и Людвиг Эрхард, Теодор Рузвельт и Дэн Сяопин, Маргарет Тэтчер и Мустафа Кемаль Ататюрк, Мохамад Махатхир и Ли Куан Ю, Нельсон Мандела и Лех Валенса, которым довелось управлять своими странами в трудных исторических условиях. Сейдахмет Куттыкадам не только досконально изучил время и опыт правления каждого из них, но и преподнес урок действующей тогда казахстанской власти. При этом он не призывал слепо копировать опыт этих лидеров, а изучать его применительно к своей среде. Он сделал, казалось бы, очень простой вывод: «Все эти лидеры были искренне озабочены состоянием своей страны. Ведь главная цель любой политической элиты – служение своему народу. Политическая мудрость в том и заключается, чтобы делать все для процветания страны, для ее продвижения вперед». А еще он говорил, что политики не на словах, а на своем примере должны демонстрировать единство со своим народом: «Вспомните, даже в кино не раз показывали, как во время войны семья британского короля, например, ела только соленую рыбу. Разве они не могли позволить себе питаться деликатесами? Могли. Но они считали, что в трудное время не могут позволить себе роскошествовать! Другими словами, личный пример политической элиты играет очень важную роль». Болью за любимый Казахстан пронизана и его вторая книга – «Казахская драма», составленная из публикаций различных лет. И что поразительно, в своих ранних статьях Сейдахмет Куттыкадам прогнозировал развитие многих событий, и его прогнозы сбылись почти на 100 процентов! Что это – умение заглядывать в будущее или уникальная способность просчитывать, «как слово наше отзовется»? Ему это было дано предугадать. Он был убежден, что усиливать государство может и должен патриотизм: «Но мало лишь говорить о патриотизме, это чувство должно постоянно культивироваться в обществе, причем на конкретных примерах. Не только лозунгами, а конкретными примерами. И если чувство патриотизма стимулируется и поддерживается, а в каждом нормальном человеке оно есть, то это будет нарастать. Причем демонстрировать это должна прежде всего наша политическая элита и ее окружение». Очень опасной вещью Сейдахмет Куттыкадам считал размывание национальных корней: «И даже если какие-то ценности мы принимаем откуда угодно – с Востока или Запада, свои национальные корни, свою ментальность нельзя терять ни в коем случае. Иначе мы превратимся в перекати-поле. Все сильные восточные страны поднялись только потому, что они сохранили свою национальную ментальность, свою культуру. У тех, которые это утратили, ничего не получилось». При этом он никогда не зацикливался только на местной тематике, обладая невероятной широтой мышления. Коллеги по перу называли его «мудрецом из Туркестана». Кстати, с таким названием вышла книга о Сейдахмете Куттыкадаме, изданная к 70-летию со дня его рождения. Туркестан – малая родина Сейдахмета, здесь он появился на свет в очень символический день – 9 мая 1946 года. Сама судьба предначертала ему быть победителем. Он не сломался под ее ударами и, как бы ни складывалась жизнь, всегда находил в ней достойное место – и когда возглавлял философский журнал «Мысль», другие ведущие печатные издания, и когда писал свои знаковые книги. Как истинный патриот, он предлагал модели развития, которые позволили бы республике быстро продвигаться вперед, неустанно призывая трудиться во благо страны, помня, что Казахстан обладает колоссальным потенциалом, который надо реализовать. Он сам был великим тружеником – автором более 500 публикаций в ведущих республиканских газетах и журналах, ряда статей в отечественных и зарубежных изданиях, таких как «Литературная газета», «Дружба народов», «Вокруг света» и другие. Был членом редакционного совета польского журнала «Новая восточная политика», членом казахстанского ПЕН-клуба. #память #ученый #утрата #политолог #Сейдахмет Куттыкадам