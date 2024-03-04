Патриот и гражданин

Он был прекрасным журналистом, талантливым писателем, прозорливым политологом, но главное – личностью в самом высоком смысле этого слова, истинным интеллигентом.

В первые годы независимос­ти страны Сейдахмет Куттыкадам был назначен замес­тителем министра печати и информации, но он никогда не гонялся за высокими должностями и сам ушел из власти, поскольку не хотел поступаться принципами. Государство потеряло незаурядного управленца, но отечественная журналистика приобрела именитого автора, способного влиять не только на умы и настроения людей, но и на ход событий.

Сейдахмет Куттыкадам был дружен с «Казахстанской правдой», печатался в ней, у него было много друзей-казправдинцев. В одном из интервью газете он сказал очень важные слова, определяющие его позицию: «Я, как гражданин своей страны, как интеллигент, интеллектуал, всегда чувствовал личную ответственность за свою страну».

Уже в первой своей книге «Служение нации. 10 примеров управления государством», которая вышла в период обос­трения мирового финансового и экономического кризиса, Сейдахмет Куттыкадам на примере мирового исторического опыта управления государством в непростых условиях показал, как можно с честью выходить из самых сложных ситуаций.

Героями его книги стали десять лидеров мировой политики, пять западных и пять восточных: Рональд Рейган и Людвиг Эрхард, Теодор Рузвельт и Дэн Сяопин, Маргарет Тэтчер и Мустафа Кемаль Ататюрк, Мохамад Махатхир и Ли Куан Ю, Нельсон Мандела и Лех Валенса, которым довелось управлять своими странами в трудных исторических условиях.

Сейдахмет Куттыкадам не только досконально изучил время и опыт правления каждого из них, но и преподнес урок действующей тогда казахстанской власти. При этом он не призывал слепо копировать опыт этих лидеров, а изучать его применительно к своей среде.

Он сделал, казалось бы, очень простой вывод: «Все эти лидеры были искренне озабочены состоянием своей страны. Ведь главная цель любой политической элиты – служение своему народу. Политическая мудрость в том и заключается, чтобы делать все для процветания страны, для ее продвижения вперед».

А еще он говорил, что политики не на словах, а на своем примере должны демонстрировать единство со своим народом: «Вспомните, даже в кино не раз показывали, как во время войны семья британского короля, например, ела только соленую рыбу. Разве они не могли позволить себе питаться деликатесами? Могли. Но они считали, что в трудное время не могут позволить себе роскошествовать! Другими словами, личный пример политической элиты играет очень важную роль».

Болью за любимый Казахстан пронизана и его вторая книга – «Казахская драма», составленная из публикаций различных лет. И что поразительно, в своих ранних статьях Сейдахмет Куттыкадам прог­нозировал развитие многих событий, и его прогнозы сбылись почти на 100 процентов!

Что это – умение заглядывать в будущее или уникальная способность просчитывать, «как слово наше отзовется»? Ему это было дано предугадать.

Он был убежден, что усиливать государство может и должен патриотизм: «Но мало лишь говорить о патриотизме, это чувство должно постоянно культивироваться в обществе, причем на конкретных примерах. Не только лозунгами, а конкретными примерами. И если чувство патриотизма стимулируется и поддерживается, а в каждом нормальном человеке оно есть, то это будет нарастать. Причем демонстрировать это должна прежде всего наша политическая элита и ее окружение».

Очень опасной вещью Сейдахмет Куттыкадам считал размывание национальных корней: «И даже если какие-то ценности мы принимаем откуда угодно – с Востока или Запада, свои национальные корни, свою ментальность нельзя терять ни в коем случае. Иначе мы превратимся в перекати-поле. Все сильные восточные страны поднялись только потому, что они сохранили свою национальную ментальность, свою культуру. У тех, которые это утратили, ничего не получилось».

При этом он никогда не зацикливался только на местной тематике, обладая невероятной широтой мышления. Коллеги по перу называли его «мудрецом из Туркестана». Кстати, с таким названием вышла книга о Сейдахмете Куттыкадаме, изданная к 70-летию со дня его рождения.

Туркестан – малая родина Сейдахмета, здесь он появился на свет в очень символический день – 9 мая 1946 года.

Сама судьба предначертала ему быть победителем. Он не сломался под ее ударами и, как бы ни складывалась жизнь, всегда находил в ней достойное место – и когда возглавлял философский журнал «Мысль», другие ведущие печатные издания, и когда писал свои знаковые книги.

Как истинный патриот, он предлагал модели развития, которые позволили бы респуб­лике быстро продвигаться вперед, неустанно призывая трудиться во благо страны, помня, что Казахстан обладает колоссальным потенциалом, который надо реализовать.

Он сам был великим тружеником – автором более 500 публикаций в ведущих республиканских газетах и журналах, ряда статей в отечественных и зарубежных изданиях, таких как «Литературная газета», «Дружба народов», «Вокруг света» и другие. Был членом редакционного совета польского журнала «Новая восточная политика», членом казахстанского ПЕН-клуба.