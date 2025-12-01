Это децентрализованная сеть ИИ-вычислений с полной конфиденциальностью, где пользователи могут зарабатывать на своих видеокартах

Фото: ixbt.com

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске Cocoon — децентрализованной сети конфиденциальных вычислений, созданной на базе The Open Network (TON), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ixbt.com

По словам Дурова, платформа уже обрабатывает первые запросы пользователей к ИИ с 100% приватностью, а часть функций Telegram — включая автоматический перевод — уже работает через Cocoon. Проект полностью открыт: на сайте cocoon.org опубликована документация и исходный код.

Дуров подчеркнул, что Cocoon станет альтернативой централизованным облачным провайдерам, таким как Amazon и Microsoft, которые выступают недешевыми посредниками и снижают уровень конфиденциальности. Новая сеть устраняет эти ограничения за счёт распределённой архитектуры, позволяя запускать ИИ-задачи без передачи данных в крупные облака.

Пользователи могут подключить к Cocoon свои графические ускорители (от Nvidia H100 и выше) и зарабатывать TON в реальном времени, предоставляя вычислительные мощности сети. Разработчики же получают доступ к GPU-ресурсам по цене ниже, чем у традиционных облачных сервисов.