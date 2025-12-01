Это децентрализованная сеть ИИ-вычислений с полной конфиденциальностью, где пользователи могут зарабатывать на своих видеокартах
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске Cocoon — децентрализованной сети конфиденциальных вычислений, созданной на базе The Open Network (TON), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ixbt.com
По словам Дурова, платформа уже обрабатывает первые запросы пользователей к ИИ с 100% приватностью, а часть функций Telegram — включая автоматический перевод — уже работает через Cocoon. Проект полностью открыт: на сайте cocoon.org опубликована документация и исходный код.
Дуров подчеркнул, что Cocoon станет альтернативой централизованным облачным провайдерам, таким как Amazon и Microsoft, которые выступают недешевыми посредниками и снижают уровень конфиденциальности. Новая сеть устраняет эти ограничения за счёт распределённой архитектуры, позволяя запускать ИИ-задачи без передачи данных в крупные облака.
Пользователи могут подключить к Cocoon свои графические ускорители (от Nvidia H100 и выше) и зарабатывать TON в реальном времени, предоставляя вычислительные мощности сети. Разработчики же получают доступ к GPU-ресурсам по цене ниже, чем у традиционных облачных сервисов.
«Теперь мы масштабируемся. В течение следующих нескольких недель мы будем подключать больше предложения GPU и привлекать больше спроса разработчиков в Cocoon. Пользователи Telegram могут ожидать новых функций, связанных с ИИ, построенных на 100% конфиденциальности. Cocoon вернет контроль и конфиденциальность туда, где им место — к пользователям», — заявил Дуров.