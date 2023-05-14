Павлодарец выкинул собаку из окна 3-го этажа

Происшествия
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В Павлодаре мужчина выбросил щенка из окна многоэтажки на глазах у детей,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел 12 мая. На пульт оператора 102 поступил вызов, что во дворе по улице Торайгырова женщина просит помощь. Правоохранители быстро приехали на место и задержали 54-летнего хозяина животного. Он был пьян. Питомец упал на землю и умер от полученных травм. 

"Мужчину поместили в Центр временной адаптации и депоксикации, так как он находился в алкогольном опьянении. По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе департамента.

Отметим, что по части 3 указанной статьи жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и совершенное в присутствии малолетних детей, наказывается штрафом в 1000 МРП, либо привлечением к общественным работам до четырехсот часов, либо ограничением свободы до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

#полиция #Павлодар #ЧП

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