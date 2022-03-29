Общество
Павлодарских оптовиков подозревают в намеренном завышении цен на гречку
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Двух павлодарских оптовиков подозревают в намеренном завышении цен на гречку.

Ажиотажный спрос в продуктовых магазинах не обошел стороной и гречку. И хотя, в отличие от сахара, с прилавков полностью эта крупа не исчезла, по низким ценам ее раскупили вмиг.

Одно из самых негативных последствий ажиотажа – подорожание именно социально значимых продуктов питания, которые отпускаются, в том числе, из стабилизационного фонда. Как пояснил заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов, согласно приказу министра сельского хозяйства страны АО «НК «СПК «Павлодар» обязано отпускать свою продукцию на 10% ниже рыночной стоимости вне зависимости от закупочных цен. Но поскольку на фоне покупательского ажиотажа и опустошения торговых прилавков розничные продавцы подняли цену на ходовой товар, в итоге изменились и расчеты для стабфонда. И павлодарцы, покупающие продукты именно в магазинах-партнерах стабфонда, заметили это еще до праздников.

В частности, на социальных прилавках подорожали три самых востребованных продукта – сахар (со 264 до 290 тенге за кило), растительное масло (с 664 до 715 тенге за литр) и гречка (с 341 до 385 тенге за кило).

И, само собой, товары с такими ценами раскупают мгновенно, большинство граждан вынуж­денно приобретают продукты по обычной рыночной стоимос­ти. А цены на гречку, как и на сахар, бьют рекорды. Например, в одной крупной сети супермаркетов Павлодара самая дешевая «несоциальная» развесная гречка стоит 510 тенге за килограмм, а за пачку в 800 граммов высшего сорта можно отдать и до 980 тенге.

Так что мало кого удивило сообщение регионального департамента Агентства по защите и развитию конкуренции – специалисты ведомства вынесли уведомления ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ» по признакам нарушения конкурентного законодательства. Основанием для этого стал мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары – установлено увеличение оптовыми продавцами цен на гречку за период 2020–2021 годов и за январь–февраль 2022 года.

«По результатам анализа динамики полной себестоимости производства и отпускных цен ТОО «Grano-PV», «Царская каша KZ» наблюдается превышение темпов роста отпускных цен над темпами роста себестоимости крупы гречневой, – сообщили в департаменте. – Предварительное изучение имеющихся сведений и поведения оптовиков, выразившегося в одновременном и непропорциональном повышении цен на гречневую крупу… указывает на наличие признаков антиконкурентных согласованных действий в части установления и (или) поддержания цен».

А такие согласованные действия по казахстанскому законодательству запрещены. Поэтому на основании статьи 199 Предпринимательского кодекса РК антимонопольный департамент по Павлодарской области направил в адрес ТОО «Grano-PV» и «Царская каша KZ» уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства и рекомендовал снизить цены на гречку до уровня обоснованных.

У оптовиков есть месяц на то, чтобы исполнить предписание. В противном случае будет назначено расследование, которое грозит уже не рекомендациями, а ощутимыми штрафными санк­­циями.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021