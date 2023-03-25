Паводок-2023: в зоне риска северные регионы Казахстана

Проблемы пострадавших от паводка регионов Казахстана и новые риски обсудили в Координационном штабе по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

Фото: t.me/UKIMET

Несмотря на принятые превентивные меры, талые и паводковые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В настоящее время в Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области – один жилой дом.

Для ликвидации последствий подтоплений привлекались группировки сил и средств, насчитывающие свыше 3,5 тыс. человек, более 500 единиц техники, 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств.

Контроль за паводковой обстановкой осуществляется республиканским и областными оперативными штабами с участием экстренных служб и организаций.

Сейчас наблюдается повышение температуры воздуха в северных регионах страны, что усилит снеготаяние и приведет к появлению новых рисков. В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость сконцентрировать спецтехнику и запасы инертных материалов вблизи наиболее опасных участков, продолжить взрывные работы на реках и заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано.

Премьер-министр добавил, что требуется активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе или подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон.

"Надо установить четкую обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также заострил внимание на вопросе прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что зимой была тяжелая ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать возникающие вопросы.

"Безусловно, прошедший зимний период обнажил накопленные проблемы в теплоэнергетике, особенно по состоянию теплосетей, самих тепловых станций и котельных. В некоторых областях возникали проблемы даже со своевременной поставкой и обеспечением угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, с нынешнего года:

- будет усилена работа энергетического контроля;

- увеличится его штатная численность на 75 единиц;

- будет дано законодательное право проведения внеплановых проверок энергообъектов.