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Происшествия
Педагог обвиняет в попытке изнасилования бывшего ученика своей школы в Костанайской области

Учительница обвиняет в попытке изнасилования бывшего ученика своей школы в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Наша газета».

Уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Узункольского района Ризата Шугуманова начали рассматривать в Мендыкаринском районном суде 26 апреля. Он обвиняется по трем статьям УК РК: незаконное проникновение в дом, нанесение побоев средней тяжести и попытка изнасилования.

Потерпевшая – 53-летняя учительница младших классов школы Узункольского района, в которой учился и подсудимый.

Согласно материалам дела, Шугуманов напал на потерпевшую в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Он нанес ей несколько ударов и попытался изнасиловать, но потерпевшая оказала активное сопротивление. По словам учительницы, подсудимый находился в наркотическом опьянении.

Мужчина в свою очередь признает незаконное проникновение в дом и нападение на учительницу, но категорически отрицает попытку изнасилования.

«Шугуманов учился в нашей школе, неприязненных отношений у нас никогда не было», – рассказала в суде потерпевшая.

Кроме этого, она обвинила в халатном отношении следователей, которые допустили ряд нарушений.

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