Фото: пресс-служба Минпросвещения

Профориентатор Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района Мангистауской области Назерке Жантанатова создала проект для школьников PROF-Guide, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Бот предлагает четкую и систематизированную информацию по выбору профессии и помогает наладить взаимодействие между учеником, родителем и специалистом.

В боте собраны комплексы профориентационных тестов, основные рекомендации по выбору специальности, последние новости о ЕНТ на 2025-2026 учебный год, перечень грантов и их виды, список профессий по профильным предметам, данные о колледжах и вузах Казахстана, а также информация о новых специальностях.

«В последнее время замечаю, что учащиеся часто задают вопросы вроде: «Какую профессию выбрать?», «Какие предметы нужно сдавать?», «Где найти информацию о грантах?». С ростом таких запросов стало очевидно, что нужно сделать профориентационную работу более простой и доступной. Поэтому я разработала Telegram бот PROF-Guide, который дает школьникам конкретное направление», – отмечает Назерке Жантанатова.

Главная особенность проекта – это не просто автоматизированная система. Ученики и родители могут отправлять свои вопросы прямо в боте и получать персональные ответы от автора проекта.