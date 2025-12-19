Педагог-профориентатор из Мангистау разработала бот для школьников

Образование,Изобретения
121
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для учеников собрана систематизированная информация по выбору профессии

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Профориентатор Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района Мангистауской области Назерке Жантанатова создала проект для школьников PROF-Guide, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

Бот предлагает четкую и систематизированную информацию по выбору профессии и помогает наладить взаимодействие между учеником, родителем и специалистом.

В боте собраны комплексы профориентационных тестов, основные рекомендации по выбору специальности, последние новости о ЕНТ на 2025-2026 учебный год, перечень грантов и их виды, список профессий по профильным предметам, данные о колледжах и вузах Казахстана, а также информация о новых специальностях.

«В последнее время замечаю, что учащиеся часто задают вопросы вроде: «Какую профессию выбрать?», «Какие предметы нужно сдавать?», «Где найти информацию о грантах?». С ростом таких запросов стало очевидно, что нужно сделать профориентационную работу более простой и доступной. Поэтому я разработала Telegram бот PROF-Guide, который дает школьникам конкретное направление»,  отмечает Назерке Жантанатова.

Главная особенность проекта – это не просто автоматизированная система. Ученики и родители могут отправлять свои вопросы прямо в боте и получать персональные ответы от автора проекта.

#школьники #профессия #бот #профориентатор

Популярное

Все
Собаки и кошки заговорили...
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
В мире художественного слова
От разговорного – к деловому
В регионе появился банк грудного молока
В диалоге с самим собой
Единство начинается с понимания
Получи и путешествуй
Халық Қаһарманы Мордун Теипов
Их подружил Кашгар
Бум телефонного мошенничества, или Почему мы поддаемся на обман
Почему важна профилактика?
Открыт класс имени Бауыржана Момышулы
Палитра вдохновения
Казахи и японцы – братья по крови?
Первооткрыватель древних городов
Волшебство под бой курантов
Еще одна ее душа
Новый год не за горами
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Найти и сохранить
У опытных лидеров – достойная смена
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Ученик NIS Актау завоевал «золото» на Евразийской олимпиаде…
Асық ату и тоғызқұмалақ: как меняется формат школьных перем…
Нулевая терпимость к рискам: как новый закон защитит детей-…
Преемственность поколений – опора Satbayev University

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]