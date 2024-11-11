Педагог российских театральных вузов провел мастер-классы для актеров из Астаны

Фото: пресс-служба театра

Известный российский хореограф, режиссер Алексей Ищук провел мастер-классы по сценическому движению и пластике для актеров в стенах Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького. Мероприятие было организовано в рамках программы сотрудничества Центра поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России.

Алексей Ищук – педагог по современной хореографии ВГИКа, ГИТИСа, руководитель Всероссийской школы хореографов и постановщик большого количества спектаклей как в драматических, так и в музыкальных и балетных театрах – в Московском Камерном музыкальном театре им. Б.А. Покровского, Башкирском, Челябинском театрах оперы и балета, Курганском театре драмы, Ростовском театры драмы им. М. Горького, Сахалинском театре кукол, Рязанском театре кукол, Мытищенском театре кукол «Огниво», Варшавском театре Guliwer, Краснодарском, Иркутском, Хабаровском музыкальных театрах, в том числе спектакль-номинант на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска».

Как уточняется, серия мастер-классов от опытного российского специалиста направлена на то, чтобы артисты развивали свои профессиональные навыки. В этом плане сценическое движение – мощный инструмент, который позволяет актерам лучше донести до публики заложенные смыслы. На практических занятиях они выполняли разные физические упражнения, танцевали и учились взаимодействовать с коллегами в контактной импровизации. В обучении приняли участие более 30 артистов.

«Наши занятия состояли из двух частей. В первой половине дня мы уделяли внимание пластике, разным хореографическим стилям, в том числе афро-джаз, бродвейский джаз. А затем попробовали развивать импровизационные способности, что больше зависит от внутреннего и душевного мира артистов. Думаю, каждый спектакль представляет собой некое высказывание о поиске счастья. Мои занятия направлены на то, чтобы придать некий импульс и открыть дополнительный путь в этом направлении. Интересно наблюдать за тем, когда актерам хватает сил и энергии раскрываться и выйти за рамки привычного амплуа. Как известно, создатель актерской системы Михаил Чехов был настолько впечатлен после прочтения книги Рудольфа Штайнера с амбициозным названием «Как достичь познания высших миров?», что позже приспособил новое искусство движения под названием «эвритмия» к своей авторской методике. Примерно полгода назад я был в Германии на всемирном форуме с участием немецких мастеров, чтобы подробнее изучить эту тему. Мне интересно передать данный опыт тем, кто выходит на большую сцену», – пояснил Алексей Ищук.

По мнению актрисы Екатерины Максим, практическое применение знаний непременно пригодится служителям Мельпомены при создании новых театральных постановок. Она считает, что даже несмотря на загруженность, необходимо постоянно повышать квалификацию.