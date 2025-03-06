Педагоги с поддельными документами работали в Мангистау

На каждого из них наложен штраф

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Бейнеуского района выявила семь педагогов, устроившихся на работу с поддельными свидетельствами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

По результатам проведенного анализа законности качества образования, выявлена фальсификация свидетельств о прохождении профессиональной переподготовки педагогов.

К примеру, педагог «А» в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о прохождении курса переподготовки по специальности «Педагогика-логопедия» и квалификации «Логопед-дефектолог» в университете SDU (Алматы). Используя этот поддельный документ, он работал в должности «педагога-психолога».

Аналогичные факты выявлены у шести педагогов, работающих в организациях среднего образования.

Приговором суда семь педагогов признаны виновными по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа.