Педофила со стажем опознала семилетняя девочка на улице в Караганде

Закон и Порядок
Фото: amp.fakty.ua
В Караганде семилетняя девочка, сумевшая отбиться в подъезде дома от педофила, вышла с полицейскими на улицу в поисках подозреваемого и опознала среди прохожих своего обидчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Поступило сообщение от родителей девочки о приставании к их ребенку в подъезде многоэтажного дома. Оперативно наш наряд полка патрульной полиции прибыл на место", – проинформировали в полиции.

Пережившая стресс девочка смогла пойти с родителями и полицейскими на улицу, чтобы найти насильника, и узнала его в толпе.

"Подозреваемый оказался ранее судимым за 12 эпизодов изнасилований, покушений на изнасилование и насильственных действий сексуального характера. Ранее он был осужден к 15 годам лишения свободы, но в марте этого года был освобожден условно-досрочно", – рассказали полицейские.

Подозреваемый в покушении на педофилию помещен в камеру. Суд уже выдал санкцию на его арест.

"Мы очень благодарны сотрудникам полка патрульной полиции Мырзабекову Дархану Сарсенхановичу и Аргын Акниету Болатовичу за то, что они работали с максимальной самоотдачей. Они прибыли в течение двух минут на место преступления, внимательно изучили местность и задержали подозреваемого", – поделился папа девочки, добавив, что этот мужчина ранее уже появлялся в их микрорайоне.


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