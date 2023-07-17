Пенсионерка избила чужого ребенка в Актау

Арест на 15 суток может получить пенсионерка, избившая школьника на детской площадке в Актау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Мангистауской области.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Жители одного из домов Актау сняли на видео, как женщина пенсионного возраста бьет мальчика. Из подписи к видео понятно, что женщина вступается за внука, в которого ровесник попал мячом.

«Пришла бабушка и начала заступаться за внука, пинать мальчика и наносить удары по голове и лицу», – говорится в одном из местных пабликов.

Как сообщили в полиции, 15 июля около 19:30 в областную детскую больницу было обращение. После проверки сотрудники полиции подтвердили, что 14 июля на футбольном поле женщина избивала чужого ребёнка.

«По данному факту на 64-летнюю жительницу города составили протокол по статье 73-1 Кодекса об административных правонарушениях. РК. Статья «умышленное причинение легкого вреда здоровью» влечет штраф в размере 15 МРП либо адмарест на срок до 15 суток», – рассказали в департаменте.

Документ будет направлен в административный суд для принятия решения, добавили в полиции.

В комментариях под видео возмущенные читатели оставляют реплики: "Кто ей дал право бить чужих детей?", "Какой ужас, ребенок стоит и терпит", "Ну и трындец тебе бабушка. Я на месте родителей этого ребенка и не посмотрела бы на возраст. Это статья.....потом и вырастают моральные уроды, опасные для общества", "Вот и бабушка не посмотрела на возраст".