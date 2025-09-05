В США переименуют Пентагон в министерство войны

Политика,США
152
Айман Аманжолова
Айман Аманжолова

Президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий указ в пятницу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Трамп объявит о смене названия в пятницу. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование "министерства войны" в качестве дополнительного наименования министерства обороны, наряду с такими терминами, как "министр войны" для Пита Хегсета», — говорится в сообщении телеканала Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Хегсет должен будет предложить законодательные и исполнительные меры для переименования ведомства.

Ранее Трамп неоднократно призывал переименовать министерство обороны в "министерство войны". Свою позицию он аргументировал тем, что именно так ведомство называлось, когда США участвовали в Первой и Второй мировых войнах.  

#США #Трамп #Пентагон

