Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год

США,Армия
43
Айман Аманжолова
корреспондент

Млекопитающих используют для поиска морских мин и других объектов под водой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Видео сгенерировано нейросетью Midjourney

Министерство обороны США каждый год тратит около 77 миллионов долларов на программу ВМС по дрессировке дельфинов и морских львов для поиска морских мин и других объектов под водой, пишет издание, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.

«Министерство обороны США планирует потратить 77 миллионов долларов на ненужную и устаревшую программу ВМС с использованием морских млекопитающих, в рамках которой более 120 дельфинов и морских львов задействованы в "экспериментах" и операциях», - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола.

Речь идет о программе Marine Mammal Program ("Программа морских млекопитающих"), которая существует уже несколько десятилетий. Как отмечается в документе, Пентагон продолжает ее финансировать, хотя сами ВМС США ранее признавали, что современные подводные дроны способны выполнять те же задачи.

Более десяти лет назад ВМС даже заявляли о планах свернуть программу и вывести животных из эксплуатации. Однако, как следует из доклада, конгресс США не позволил это сделать, поэтому финансирование продолжает закладываться в военный бюджет.

В докладе сенатора также говорится, что во время тренировок животных подвергают жестким нагрузкам: их лишают сна и оглушают громкими звуками. Кроме того, морских львов учат выполнять задания с использованием электронных устройств.

#США #дельфин #ВМС

