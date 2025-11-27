Фото: акимат Алматинской области

Алматинская область стремительно укрепляет позиции одного из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны. В ближайшее время здесь начнут работу проекты таких глобальных компаний, как PepsiCo, Lays, Mars, Marriott, Hilton и другие. Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, передает Kazpravda.kz

PepsiCo уже договорилась о закупе картофеля, выращенного в Нарынколе, для производства чипсов Lays, а Mars рассматривает запуск новой производственной линии в регионе. Не менее активно в область заходят и международные гостиничные сети.

В Конаеве и Алатау планируется строительство отелей под брендами Marriott и Hilton, что станет мощным импульсом для туристического и делового сектора. Эти проекты дополняют уже реализованные объекты – многофункциональный спортивно-туристический комплекс ASP-Arena, расширение курорта «Oi-Qaragai», благоустройство городских пляжей и туристических зон.

На территории региона уже действуют и активно расширяются крупные инвестиционные проекты, формирующие новую промышленно-логистическую карту региона. Среди них – крупный логистический парк Focus Logistics стоимостью 70 млрд тенге, завод «Алтын таға» по производству бетонных изделий, а также современный оптово-распределительный центр LC Waikiki.

Производственные мощности усилила и фабрика Shin-Line, ставшая одним из ключевых экспортеров мороженого, тогда как агрокомплекс «Қапшағай Бидай Өнімдері» запустил глубокую переработку зерновых и масличных культур. В Кегенском районе начал работу мясокомбинат «КегенМясПром», что дало дополнительный импульс развитию животноводства и переработки.

До конца года в регионе будут введены в эксплуатацию ещё несколько проектов класса А: логистические центры MP Solution, Kusto Logistics, Евразийский логистический парк и Imagine Apple Logistics. Реализация этих крупных объектов создает новые рабочие места, усиливает производственные цепочки и закрепляет за Алматинской областью статус одного из ключевых индустриальных и логистических хабов страны.

Параллельно растет активность малого и среднего бизнеса – их число превысило 156 тысяч, а вклад в экономику достиг 46%. Расширение индустриальных зон и открытие крупных международных проектов формируют новые рабочие места, усиливают экспортный потенциал и превращают Алматинскую область в быстро развивающийся индустриальный и туристический центр страны, отметили в пресс-службе областного акимата.