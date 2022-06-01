Свежий выпуск
Права детей нарушают в образовательных учреждениях Костанайской области
Валентина Мелехова

Перебрали, недокормили, не обезопасили...

Случаи, конечно, не вопиющие, но все же обидно, когда речь идет о подрастающем поколении, и в особенности когда речь заходит о нарушении законов в госучреждениях. Ведь, как известно, детям должно доставаться все самое лучшее. Но на деле не всегда получается именно так. Оказалось, что условия содержания воспитанников школ и детских садов в Костанайской области далеки от идеальных. Особенно в деревнях.

Впрочем, что уж говорить о селах, когда права детей нарушаются даже в областном центре. Так, в Костанае учеников абсолютно всех школ, а их в городе 35, лишили всякого шанса покупать себе обед с 10% скидкой. Такая возможность предусмотрена правилами организации питания при безналичном расчете. Однако это требование предпринимателями игнорировались – ни в одной из школ не были установлены терминалы для приема безналичных платежей. Сделали это лишь после вмешательства прокуратуры. Таким образом удалось защитить права 30 000 учащихся.

В образовательных учреждениях Карабалыкского района вообще не кормили детей, а если и кормили, то не тем, чем нужно. В частности, в Михайловской средней школе питание не было организовано. 120 учеников грызли гранит науки на голодный желудок. А в 12 мини-центрах и двух детских садах выявлены факты несоответствия перспективным меню. В питание малышей не включали салаты, ржаной хлеб, сыр, творог, а вместо молока и кисломолочных продуктов поили чаем. В общей сложности так питались 2 200 детей. За такую халатность по акту прокурорского надзора 15 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

А в отдаленных населенных пунктах не соблюдали правила безопасности при перевозке детей.

– К примеру, в Карасуском, Карабалыкском, Сарыкольском и Мендыкаринском районах на работу приняты водители школьных автобусов без соответствующей категории и стажа работы, всего установлено четыре факта. В двух школах Алтынсаринского и Амангельдинского районов не проводился ежегодный обязательный технический осмотр автобусов. Практически во всех районах области не проводились обязательные медицинские осмотры и инструктажи водителей. В автобусах школ Алтынсаринского, Карасуского и Наурзумского районов не соблюдены минимальные требования к техническому состоянию автобусов – отсутствовали проблесковые маячки. В Амангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Мендыкаринском районах и в Аркалыке установлены нарушения требований в части обеспечения безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к организациям образования. В частности, в городе Аркалык на близлежащих территориях 21 объекта образования не установлены первостепенные знаки «Внимание, дети!» и «Ограничение максимальной скорости», – уточнили в прокуратуре Костанайской области.

В итоге все нарушения устранены, а нарушители привлечены к административной ответственности.

Популярное

Все
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Как ужиться в доме с пятью малышами
Тепло Севера
У великого народа – великая мечта
Рынок труда восстанавливается
Двое в одной лодке
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Дебаты «правительства» и «оппозиции»
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
В день памяти жертв политических репрессий сенаторы посетили музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Чувствуя сердцем
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
Народ становится субъектом политики
Свежий выпуск
Награда за ноу-хау
Свежий выпуск
В новых условиях
Свежий выпуск
Дамы обгоняют кавалеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]