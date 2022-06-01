Права детей нарушают в образовательных учреждениях Костанайской области

Перебрали, недокормили, не обезопасили...

Случаи, конечно, не вопиющие, но все же обидно, когда речь идет о подрастающем поколении, и в особенности когда речь заходит о нарушении законов в госучреждениях. Ведь, как известно, детям должно доставаться все самое лучшее. Но на деле не всегда получается именно так. Оказалось, что условия содержания воспитанников школ и детских садов в Костанайской области далеки от идеальных. Особенно в деревнях.

Впрочем, что уж говорить о селах, когда права детей нарушаются даже в областном центре. Так, в Костанае учеников абсолютно всех школ, а их в городе 35, лишили всякого шанса покупать себе обед с 10% скидкой. Такая возможность предусмотрена правилами организации питания при безналичном расчете. Однако это требование предпринимателями игнорировались – ни в одной из школ не были установлены терминалы для приема безналичных платежей. Сделали это лишь после вмешательства прокуратуры. Таким образом удалось защитить права 30 000 учащихся.

В образовательных учреждениях Карабалыкского района вообще не кормили детей, а если и кормили, то не тем, чем нужно. В частности, в Михайловской средней школе питание не было организовано. 120 учеников грызли гранит науки на голодный желудок. А в 12 мини-центрах и двух детских садах выявлены факты несоответствия перспективным меню. В питание малышей не включали салаты, ржаной хлеб, сыр, творог, а вместо молока и кисломолочных продуктов поили чаем. В общей сложности так питались 2 200 детей. За такую халатность по акту прокурорского надзора 15 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

А в отдаленных населенных пунктах не соблюдали правила безопасности при перевозке детей.

– К примеру, в Карасуском, Карабалыкском, Сарыкольском и Мендыкаринском районах на работу приняты водители школьных автобусов без соответствующей категории и стажа работы, всего установлено четыре факта. В двух школах Алтынсаринского и Амангельдинского районов не проводился ежегодный обязательный технический осмотр автобусов. Практически во всех районах области не проводились обязательные медицинские осмотры и инструктажи водителей. В автобусах школ Алтынсаринского, Карасуского и Наурзумского районов не соблюдены минимальные требования к техническому состоянию автобусов – отсутствовали проблесковые маячки. В Амангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Мендыкаринском районах и в Аркалыке установлены нарушения требований в части обеспечения безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к организациям образования. В частности, в городе Аркалык на близлежащих территориях 21 объекта образования не установлены первостепенные знаки «Внимание, дети!» и «Ограничение максимальной скорости», – уточнили в прокуратуре Костанайской области.

В итоге все нарушения устранены, а нарушители привлечены к административной ответственности.