Почти на 2,5 млн тенге ­оштрафовано ТОО «МАЭК-Каз­атомпром».

На основании обращения потребителей Актау специалис­ты департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистау­ской области организовали внеплановую проверку в отношении единственного в регионе поставщика ресурсов – ТОО ­«МАЭК-Казатомпром». Сотрудники ведомства проверили предприятие на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях.

По результатам проверки установлено, что ТОО «МАЭК-Каз­атомпром» в нарушение подпунк­та 3) пункта 2 статьи 26 Закона «О естественных монополиях» включало потребителям в плату за тариф на услуги горячего водоснабжения расходы, не соответствующие требованиям законодательства республики.

«Таким образом, ТОО «МАЭК-Казатомпром» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с выплатой штрафа в размере 2 450 тыс. тенге», – сообщили в Мангистауском областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий.

Также стало известно, что в адрес предприятия будет вынесено предписание об устранении выявленного нарушения с требованием произвести перерасчет и вернуть потребителям неправомерно начисленную сумму.

В пресс-службе ТОО «МАЭК-­Казатомпром» сообщили, что сумма средств, подлежащих возврату, устанавливается.