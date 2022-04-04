Свежий выпуск Пересчитают и вернут 4 апреля 2022 г. 8:11 Азамат Сулейменов, Актау Почти на 2,5 млн тенге оштрафовано ТОО «МАЭК-Казатомпром». На основании обращения потребителей Актау специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области организовали внеплановую проверку в отношении единственного в регионе поставщика ресурсов – ТОО «МАЭК-Казатомпром». Сотрудники ведомства проверили предприятие на предмет соблюдения законодательства о естественных монополиях. По результатам проверки установлено, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» в нарушение подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона «О естественных монополиях» включало потребителям в плату за тариф на услуги горячего водоснабжения расходы, не соответствующие требованиям законодательства республики. «Таким образом, ТОО «МАЭК-Казатомпром» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» с выплатой штрафа в размере 2 450 тыс. тенге», – сообщили в Мангистауском областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий. Также стало известно, что в адрес предприятия будет вынесено предписание об устранении выявленного нарушения с требованием произвести перерасчет и вернуть потребителям неправомерно начисленную сумму. В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что сумма средств, подлежащих возврату, устанавливается.