Пересмотреть и систематизировать

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Серик Кабдулов

В Атырауской области будут наказывать недобросовестных подрядчиков.

фото РСК

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения населенных пунктов спортивными объектами. Главным итогом встречи стал вывод: не все запланированные объекты сдаются в срок. В этой связи глава региона поручил наказывать недобросовестных подрядчиков.

Между тем, по информации руководителя областного управления физической культуры, спорта и туризма Дастанбека Коспанова, согласно Плану развития Атырау­ской области на 2021–2025 годы, уровень обеспечения спортивной инфраструктурой населения на 1 000 человек перевыполнен.

– Количество спортивных объектов в регионе увеличивается с каждым годом. В 2022-м введено в эксплуатацию 36 объектов, а в этом году – один спортивный комплекс, два спортивных зала, семь спортплощадок. На сегодня город Атырау, Жылыойский и Макатский районы на должном уровне обеспечены спортивными объектами. Индерский район – на среднем уровне, остальные – на низком. В целях улучшения этих показателей мы планируем в 2023–2027 годах построить в регионе 26 спортивных комплексов. Всего в области имеется 68 сельских округов с населением более тысячи человек. 28 из них обеспечены спортивными комплексами, в 23 – работы запланированы. В остальных 17 округах пока нет разработок. Большинство из них находится в Курмангазинском и Махамбетском районах. Работы по обеспечению населенных пунктов спортивными объектами ведутся поэтапно согласно графику, – рассказал Дастанбек Коспанов.

По словам руководителя областного управления строительства Нурбергена Кусаинова, в этом году в регионе планируется достроить и ввести в эксплуатацию восемь спортивных объектов, а в следующем – 12. Кроме того, в 2024 году начнется реконструкция стадиона «Мунайшы». Строительство некоторых спортивных объектов, завершение которых запланировано на следующий год, приостановлено по объективным причинам.

– Так, в одностороннем порядке расторгнут договор с подрядчиком спортивного комплекса в селе Сагиз Кызылкогинского района и объявлен новый тендер на завершение строительства. Ожидается, что подрядчик будет объявлен 2 ноября. Наряду с этим направлен иск в экономический суд относительно подрядчика физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района, который не выполнил работы в срок, и они не соответствуют проекту. Строи­тельство трех спортивных залов в области приостановлено в связи с возбуждением департаментом экономических расследований в апреле 2021 года уголовного дела и проведением судебных разбирательств. Для решения вышеперечисленных вопросов и полного завершения строительства объектов мы ведем совместную работу с коллегами, – отметил Нурберген Кусаинов.

На совещании глава региона дал конкретные поручения курирующим заместителям Марату Мурзиеву и Кайрату Нуртаеву разработать алгоритм действий с подрядчиками, которые не на должном уровне ведут строительство спортивных объектов, и разорвать с ними контракты.

– Для обеспечения здорового образа жизни жителей необходимо увеличить количество спортивных объектов в регионе. Но приоритет следует отдавать районам с большим количеством населения. По вашим данным, есть районы, где очень мало спортивных объектов. Все необходимо пересмотреть и систематизировать. Когда планируется строительство, в первую очередь уточняются финансовые средства и рассматривается актуальность данного объекта для указанного населенного пункта. Если объект невозможно построить, об этом следует сообщить и предложить вместо него другой проект. Поручаю своим заместителям разработать соответствующий алгоритм и взять работу на контроль, – резюмировал Серик Шапкенов.

#акимат #Атырауская область #контракт #подрядчики

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