Свыше 700 попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли в Казахстане

В стране продолжается работа по пресечению незаконного вывоза топлива за пределы страны в рамках обеспечения энергетической безопасности и защиты внутреннего рынка горюче-смазочных материалов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период действия моратория Министерства энергетики на вывоз ГСМ уже перекрыто 6 нелегальных каналов оттока топлива за границу, изъято свыше 1,5 тыс. тонн ГСМ. В этом году зарегистрировано 8 уголовных дел. Среди них – незаконная переработка 28,5 тыс. тонн неучтенной нефти и контрабандный вывоз свыше 190 тыс. тонн бензина с теневым оборотом более 37,2 млрд тенге. Такие данные привели в Минэнерго, сообщает Kazpravda.kz

По линии МВД выявляются и пресекаются схемы вывоза топлива с использованием переоборудованных транспортных средств. Также проводится проверка станций техобслуживания, где могут устанавливаться дополнительные баки для вывоза топлива. К примеру, только в Жамбылской области с конца апреля по середину июня зафиксировано 73 случая незаконной установки дополнительных топливных баков и газобаллонного оборудования. В селе Кордай Жамбылской области проверено 16 СТО, по итогам в отношении 6 владельцев приняты соответствующие меры.

По линии АФМ принимаются меры по выявлению подложных документов при экспорте продукции нефтепереработки. С начала года проведено 57 мероприятий с отбором проб нефтепродуктов, а также проверки деятельности объектов нефтепереработки.

Всего с начала текущего года в рамках межведомственной операции «Переток» Агентством по финансовому мониторингу совместно с Министерством внутренних дел и Пограничной службой КНБ РК пресечено 712 попыток вывоза ГСМ на автомобильных таможенных переходах.

Принимаемые меры направлены на предотвращение дефицита нефтепродуктов и на стабильное снабжение потребителей на внутреннем рынке. Уполномоченные органы продолжают работу в данном направлении, добавили в министерстве.

#ГСМ #вывоз

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