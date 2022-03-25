Свежий выпуск Перспективы сотрудничества 25 марта 2022 г. 2:40 Калмыков Ануар корреспондент Казахстан и Пакистан заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. В рамках участия в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел раздельные встречи с руководством Исламской Республики Пакистан. На встрече с Премьер-министром ИРП Имраном Ханом обсуждены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Глава пакистанского правительства отметил, что взаимодействие со странами Центральной Азии является одним из приоритетов внешней политики Пакистана. В беседе с председателем Сената Парламента Садиком Санджрани подчеркнута необходимость активизации парламентской дипломатии. Обсуждены график обмена визитами и новые формы межпарламентского сотрудничества. В ходе переговоров с главой МИД ИРП Махмудом Куреши Мухтар Тлеуберди поздравил своего коллегу с национальным праздником Пакистана и 30-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РК, стороны обсудили график мероприятий на высоком и высшем уровне, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. В рамках визита глава МИД РК Мухтар Тлеуберди и другие главы делегаций СМИД ОИС приняли участие в коллективной встрече с Президентом ИРП доктором Арифом Алви и побывали на военном параде, приуроченном к 75-й годовщине Дня независимости ИРП.