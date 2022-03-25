Казахстан и Пакистан заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках участия в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел раздельные встречи с руководст­вом Исламской Республики Пакистан.

На встрече с Премьер-минист­ром ИРП Имраном Ханом обсуж­дены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Глава пакистанского правительства отметил, что взаимодействие со странами Центральной Азии является одним из приоритетов внешней политики Пакистана.

В беседе с председателем Сената Парламента Садиком Санджрани подчеркнута необходимость активизации парламентской дипломатии. Обсуждены график обмена визитами и новые формы межпарламентского сотрудничества.

В ходе переговоров с главой МИД ИРП Махмудом Куреши Мухтар Тлеуберди поздравил своего коллегу с национальным праздником Пакистана и 30-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Как отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РК, стороны обсудили график мероприятий на высоком и высшем уровне, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

В рамках визита глава МИД РК Мухтар Тлеуберди и другие главы делегаций СМИД ОИС приняли участие в коллективной встрече с Президентом ИРП доктором Арифом Алви и побывали на воен­ном параде, приуроченном к 75-й годовщине Дня независимости ИРП.