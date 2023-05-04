Перцовый баллончик распылили в школе Павлодара: пострадали трое детей

В городе Павлодаре родителя оштрафовали за мелкое хулиганство ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

3 мая в больницу Павлодара с отравлением госпитализировали троих учащихся одной из школ города.

Узнав об инциденте около 17:30, полицейские позже установили 16-летнего ученика 9 класса, который принес с собой в первую смену перцовый баллончик.

Во время занятий двое его одноклассников 15 и 16 лет поспорили между собой, что распылят баллончик в классе, и около 11:35 один из друзей сделал это.

Кабинет проветрили и обработали влажным раствором. Однако без пострадавших не обошлось.

Во вторую смену в этом кабинете обучался 6 класс. На уроке некоторые дети почувствовали недомогание в виде жжения в глазах, покраснения на лице.

В школу вызвали скорую помощь, учащихся в сопровождении классного руководителя доставили в больницу.

«По данному факту с участием законных представителей и педагогов в полиции проведено заседание совета профилактики. По его итогам в отношении 15-летнего нарушителя составлен административный материал по статье «Мелкое хулиганство», на законного представителя несовершеннолетнего наложен штраф в 7 МРП. Также со всеми несовершеннолетними провели беседу, чтобы не допускать впредь противоправных деяний», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.