Первая группа специалистов-водников начала обучение в Китае

Водное хозяйство
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По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации первая группа казахстанских специалистов-водников начала проходить курсы повышения квалификации в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  вышеуказанное ведомство.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее ведомство договорилось об этом с коллегами из КНР.

В первую группу вошли 30 человек. Далее в Китай отправятся три группы по 25 человек. В общей сложности двухнедельные курсы повышения квалификации в соседней стране пройдут 105 специалистов водной отрасли.

Курсы организованы за счет китайской стороны, средства из государственного бюджета Республики Казахстан на организацию мероприятия не направлялись.🗣

«По инициативе министерства более ста наших специалистов получили возможность углубить свои знания и профессиональные навыки. Китай обладает передовыми технологиями в области водного хозяйства, поэтому изучение опыта этой страны поможет в развитии водной отрасли Казахстана. Кроме того, министерство активно ведет переговоры по организации подобных курсов в других странах. А несколько специалистов уже прошли обучение во Франции и Японии», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, что в марте этого года водные ведомства Казахстана и Китая впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов. Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.

#Китай #обучение #водные ресурсы

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