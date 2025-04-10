По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации первая группа казахстанских специалистов-водников начала проходить курсы повышения квалификации в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное ведомство.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее ведомство договорилось об этом с коллегами из КНР.



В первую группу вошли 30 человек. Далее в Китай отправятся три группы по 25 человек. В общей сложности двухнедельные курсы повышения квалификации в соседней стране пройдут 105 специалистов водной отрасли.



Курсы организованы за счет китайской стороны, средства из государственного бюджета Республики Казахстан на организацию мероприятия не направлялись.

«По инициативе министерства более ста наших специалистов получили возможность углубить свои знания и профессиональные навыки. Китай обладает передовыми технологиями в области водного хозяйства, поэтому изучение опыта этой страны поможет в развитии водной отрасли Казахстана. Кроме того, министерство активно ведет переговоры по организации подобных курсов в других странах. А несколько специалистов уже прошли обучение во Франции и Японии», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, что в марте этого года водные ведомства Казахстана и Китая впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов. Документ предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.