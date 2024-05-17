Первая встреча секретарей совбезов стран ЦА прошла в Астане

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам безопасности, развитию сотрудничества в области водно-энергетической и продовольственной безопасности. Также были обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала региона.

Секретарь Совбеза Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции нашей страны по этим вопросам, высказал предложения по развитию сотрудничества для эффективного управления ресурсами трансграничных рек, выработки и реализации консолидированной водной политики, основанной на принципах равноправного и справедливого водопользования, неукос­нительного выполнения взаимных обязательств.

Была отмечена необходимость формирования общих стратегических подходов к обеспечению продовольственной безопасности в Цент­ральной Азии, а также дальнейшего развития транспортных коридоров для укрепления экономических связей региона.

– Благодаря целенаправленным усилиям и последовательным шагам президентов наших государств цент­ральноазиатская интеграция выходит на новый уровень. Это говорит об установившемся между нашими странами доверии, стремлении к укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства. Ключевую роль в углублении наших отношений играют консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Данный формат взаимодействия придал значительный импульс развитию всестороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логис­тики, – сказал секретарь Совбеза РК Гизат Нурдаулетов.

Он отметил, что активно ведется подготовка к проведению VI саммита в августе в Астане.

– Геополитическая и геоэкономическая турбулентность негативно влияют на состояние безопасности нашего региона. Как отметил сегодня на встрече с нами Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, встречи на уровне секретарей советов безопасности стран Центральной Азии призваны стать площадкой, объединяющей усилия по противостоянию внешним и внут­ренним угрозам. Также рассчитываем, что наш формат взаимодействия будет способствовать укреплению позитивной динамики развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Пользуясь случаем, позвольте выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную гуманитарную помощь в связи с паводками, – поблагодарил спикер. – Мы договорились на первоначальном этапе сосредоточиться на трех пунктах, последовательно продвигая их реализацию. Во-первых, водно-энергетическая безопасность, во-вторых, продовольственная безо­пасность, в-третьих, транспортная безопасность и развитие транспорт­но-логистического потенциала стран Центральной Азии, – сообщил секретарь Совбеза РК.

По итогам первой встречи стороны выразили готовность продолжить тес­ное взаимодействие в сфере укреп­ления региональной безопасности.