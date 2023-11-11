Первое командное место на чемпионате Азии завоевал Казахстан

В копилке сбороной по 8 золотых и серебряных и 14 бронзовых медалей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В Алматы завершился I открытый чемпионат Азии по каратэ среди взрослых, сообщает Минтуризма и спорта РК.

В этом году на соревнованиях, впервые прошедших в Казахстане, спортсмены национальной сборной завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей, заняв 1-е место в общекомандном зачете. На втором месте расположилась сборная Ирана (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы), тройку лидеров замкнули Объединенные Арабские Эмираты с 2 золотыми призами.

В континентальном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 10 сборных стран.