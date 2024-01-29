Первые ответы

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО «Майкаинзолото» огласила результаты своей работы.

С 4 по 24 января изучалась рабочая и проектная документация, привлекались четыре экспертные организации, в том числе специалист из России, проводился опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Комиссия спускалась в шахту и обследовала место обрушения.

В результате всесторонней работы выводы таковы: причинами группового несчастного случая из-за обрушения горной массы в отработанное пространство стали неудовлетворительная организация производства работ, не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото», а также неполный контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.

Установлено, что не было должного контроля и за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, в том числе не производилось их принудительное обрушение, с последующим погашением пустот выработанного очистного пространства, как того требовала проект­ная документация.

По результатам расследования комиссией определен комплекс мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю со сроками их исполнения. Например, требуется пересмотреть должностные инструкции директора шахты, главного инженера, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров. Конечно же, необходимо детальное обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности. Также разработаны маршруты движения автотранспорта с учетом зон возможного обрушения и обеспечения норм безопасности.

Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Отметим, что аварийно-спасательные работы на месте обрушения ведутся до сих пор – спасатели все еще не могут отыскать упавший в провал автобус и двоих своих коллег. Специалисты действуют без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы ведутся в сложных условиях, ведь риск обвала горных пород со стенок воронки и провалов имеющихся пустот под ней все еще очень велик.