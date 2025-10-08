К началу нынешнего учебного года распахнули двери после кардинального обновления три школы в селах Андыкожа-батыра, Кенащи, Макинка в районе Биржан-сал, сообщает пресс-служба областного управления образования. Теперь это современные образовательные сельские центры – уютные, светлые и оснащенные всем необходимым для занятий.

Переживает сегодня второе рождение после обновления школа села Андыкожа-батыра, построенная в 1980 году. В ее стенах получают знания более сотни сельских ребят. В ходе ремонта здесь были полностью заменены инженерные сети, кровля, полы, потолки, система освещения, двери и окна. Появились кабинеты новой модификации, укомплектованные современной удобной мебелью.

Благоустроена и территория школы. Проложены дорожки, установлены скамейки, проведено уличное освещение, созданы зона отдыха и мини-спортплощадка.

– Школа буквально обрела второе дыхание. Но главное, что изменения коснулись не только качества образования. Новая атмосфера сказывается на поведении школьников. Мы видим, как растет их мотивация, как они включаются в проекты, участвуют в олимпиадах и конкурсах. Особенно заметен рост интереса к точным наукам и информационным технологиям. Раньше родители заглядывали в школу только на родительские собрания. Теперь же все чаще участвуют в мероприятиях, предлагают идеи, приходят поддержать детей на праздниках и соревнованиях. У нас появились и новые школьные традиции, стало больше творческих и спортивных мероприятий, презентаций, – рассказал исполняющий обязанности директора школы Аян Калиев.

Все вышесказанное стало возможным благодаря специальной программе. И это только начало. До 2027 года в рамках трехлетнего плана в регионе планируется провести капитальный ремонт и оснащение 90 школ. Цель – сделать каждую из них не просто местом обучения, а центром культурной и общественной жизни.