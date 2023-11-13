Первые жители G4 city

Недавно в ходе внеочередной ХІІІ сессии маслихата Алматинской области был рассмотрен вопрос изменения и установления границ города Конаева и ряда сельских округов региона. Депутаты приняли решение передать 9 757 га земель Заречного сельского округа территории проекта G4 city.

Как известно, города-спутники G4 city планируется построить между Алматы и Конаевым.

А поселки Арна и Заречный, входящие в состав вышеозначенного округа, расположены как раз вдоль капшагайской автотрассы. Теперь по решению местных властей эти населенные пункты автоматически становятся частью создаваемого масштабного урбанизированного района. А их жителей можно поздравить со званием первых жильцов G4 city.

Однако, как выяснилось, большой радости по этому поводу сельчане не испытывают. Напротив, узнав о грядущих переменах, местные активисты устроили сельский сход, на котором выразили несогласие с решением маслихата области. Дело в том, что Заречный сельский округ находится в прямом подчинении администрации города Конаева, поскольку примыкает к областному центру. Теперь же села Арна и Заречный будут переданы в ведомство Илийского района Алматинской области.

Как отметили Куляш Танта­баева, Оксана Барычева и другие участники схода, отныне местным жителям придется ездить за получением госуслуг и медицинской помощи в райцентр Илийского района, поселок Отеген-батыра. А это примерно 40–50 км. Тогда как Конаев находится в нескольких минутах езды и сельчане привыкли обслуживаться именно в клиниках и госучреждениях областного центра.

Приехавший на встречу аким города Конаева Нурлан Куматаев пояснил собравшимся, что их опасения напрасны. По его словам, грядущее изменение границ населенных пунктов вызвано необходимостью дальнейшего развития проекта G4 city, составления генплана. На бытовом уровне жители Заречного сельского округа не почувствуют изменений, так как и впредь будут обслуживаться в ныне действующей социальной и административной инфраструктуре.

– Тем более многие госуслуги можно получить в онлайн-формате через портал электронного правительства, – подчеркнул градоначальник. – В том числе оформление детей в детский сад или школу.

В свою очередь директор цент­ральной городской многопрофильной больницы города Конаева Айман Ракишева заверила участников встречи в том, что местные пациенты, обратившись в клинику, получат, как и раньше, полный объем медицинских услуг. Для удобства жителей села Арна в сельской врачебной амбулатории организуют дежурство профильных специалистов – терапевта, педиатра и акушера. Так что беспокоиться не о чем.

К слову, вдоль капшагайской трассы и илийского тракта расположен еще ряд поселков Илийского и Талгарского районов Алматинской области, которые территориально войдут в состав G4 city. К примеру, уже начал застраиваться городок Gate city – так называемые «ворота в Алматы». Жилой массив находится близ села Коянкус, здесь уже построено 10 многоквартирных домов.

В Gate city введены в строй электроподстанция, автоматическая газораспределительная станция, водозабор с магистральным водопроводом, канализационные сооружения. В планах – строительство 74 многоэтажек, десяти школ, 16 детских садов, четырех поликлиник.

По прогнозным оценкам экспертов-урбанистов, в будущем население G4 city составит около двух миллионов человек. Грандиозный проект агломерации предполагает создание кластеров образования, медицины, промышленности, логистики, туризма, а также международного финансового и бизнес-центров.