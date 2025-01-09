Первый чемпионат профмастерства тюркоязычных стран пройдет в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Проект TurkісSkills направлен на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данное мероприятие станет одним из ключевых в рамках объявленного главой государства Года рабочих профессий.

Планируется, что чемпионат пройдет в городе Актау, поскольку он выбран культурной столицей тюркского мира в 2025 году международной организацией ТЮРКСОЙ.

Напомним, движение WorldSkills является одним из ключевых инструментов повышения престижа рабочих профессий в мире, объединяющее 89 стран, совместно работающих над совершенствованием профессиональных компетенций и навыков. Казахстан является полноправным членом международного движения WorldSkills International с 2014 года.

За 10 лет в нашей стране прошло около 200 региональных и 8 республиканских чемпионатов по 30 компетенциям.

В прошлом году национальная сборная добилась выдающихся результатов за всю историю страны на мировом чемпионате WorldSkills Lyon – 2024, завоевав 6 медалей отличия и награду в номинации «Лучший в нации».

 

#чемпионат #Минпросвещения #тюрки #профмастерство #TurkісSkills

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