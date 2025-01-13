Toyota завершила первый этап строительства уникального «умного города»

В мире,Технологии,Строительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Автомобильный бренд Toyota объявил о завершении первой фазы проекта Woven City — строительства первого «умного города» в Японии

Фото: © Toyota

У подножия горы Фудзи, на территории бывшего завода Higashi-Fuji компании Toyota Motor East Japan (TMEJ) площадью 70 гектаров в городе Сусоно, префектура Сидзуока, строители возводят Woven City, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Строительство зданий для первой фазы завершено, и ожидается, что 100 жителей переедут в город уже осенью 2025 года.

Город, в котором в итоге разместят 2 000 человек, представляет собой расположенные в шахматном порядке деревянные здания, обрамляющие центральную площадь и окруженные дорогой.

Дома, построенные преимущественно из дерева, оснащены солнечными батареями на крыше, а квартиры спроектированы так, чтобы жильцы имели доступ к озелененным террасам.

Жители будут тестировать автомобили и продукцию таких компаний, как Toyota и ее бренд Woven by Toyota (WbyT). Дороги поделят на три участка, один из которых — главная улица — займут беспилотные транспортные средства.

Второстепенную секцию отведут под велосипеды, скутеры и другие виды личного транспорта, а третья будет представлять собой парк, предназначенный для пешеходов.

 

#строительство #Япония #умныйгород #Тойота

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