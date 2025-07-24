Первый ледовый комплекс открылся в Мангистау

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Общая площадь объекта составляет 1 100 квадратных метров

Фото: акимат Мангистауской области

В Жанаозене состоялось торжественное открытие многофункционального ледового комплекса ангарного типа. Этот объект стал первой в Мангистауской области детско-юношеской спортивной школой, ориентированной на зимние виды спорта, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата регина, в мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, поздравив местных жителей с историческим событием.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда придавал особое значение привлечению детей к спорту. Ярким тому подтверждением стало сегодняшнее событие. В новом ледовом комплексе для развития зимних видов спорта специально из Санкт-Петербурга приглашена мастер спорта по фигурному катанию Алена Понкратова, которая заключила договор на постоянные тренировки в этом комплексе. Теперь на родителей, тренеров и спортивные организации возлагается большая ответственность. Уверены, что наши молодые спортсмены вместе с профессиональным тренером покорят новые вершины и добьются ярких побед. Пусть настоящие чемпионы, которые поднимут наш Голубой Флаг, будут воспитанниками именно этого ледового катка», — отметил Нурдаулет Килыбай.

Строительство нового комплекса началось в 2023 году и полностью было завершено в 2024 году. Проект реализован за счёт средств местного бюджета.

Общая площадь объекта составляет 1 100 квадратных метров, из них площадь ледовой арены — 960 квадратных метров. Ледовый каток способен одновременно вместить до 500 человек.

В спортивном комплексе предусмотрены душевые и раздевалки для мальчиков и девочек, кабинеты для тренеров и медицинских работников, а также административные помещения.

На втором этаже комплекса расположен современный тренажёрный зал, предназначенный для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Здесь будут заниматься начинающие группы и юные спортсмены в возрасте 10-18 лет под руководством профессиональных тренеров.

В ближайшем будущем на объекте начнут работу бесплатные секции по олимпийским видам спорта, таким как хоккей, шорт-трек, фигурное катание и керлинг.

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