Первый шаг к профессии

Благотворительность
Дария Торе-Али

Выпускной для ребят с особыми потребностями устроил фонд Bolashak Charity

фото предоставлено ОФ «Bolashak Charity»

22 молодых человека с особенностями развития завершили обучение на учебно-производственных комбинатах по направлениям «Кондитерское дело», «Швейное производство и моделирование одежды», «3D-дизайн». Они учились в рамках проекта, реализуемого с 2024 года при поддержке акима­та Астаны, партии «Amanat», партнеров и спонсоров. В 2026-м обучение группы по направлению «Кондитерское дело» поддержала компания Orda Invest.

Проект реализуется в городах Астане, Караганде, Уральске и Атырау. Столичные выпускники прошли обучение на базе Колледжа общественного питания и сервиса, а также в офисе парт­нера проекта BURO Architecture & Design. С момента запуска программы обучение прошли 133 участника: 14 из них стажировались в различных организациях, пятеро официально трудоустроились, многие продолжили учебу в колледже.

– Когда возникла идея этой программы, я вспомнила, как много лет назад в восьмом-девятом классах мы ходили на учебно-производственные комбинаты, знакомились с работой бухгалтера, повара, были и другие специальности, – рассказала выпускникам председатель попечительского совета ОФ «Bolashak Charity» Динара Гаплан. – И я подумала: почему бы и нам не создать такую короткую прог­рамму на базе колледжа? Мы уже сделали возможным для детей с аутизмом, синдромом Дауна пойти в массовые школы и детские садики. Но время не стоит на месте. Эти ребята выросли, и сегодня встал вопрос их качественного обучения, подготовки, социализации и трудо­устройства.

По ее словам, именно колледж становится важной средой для такого обучения, поскольку там уже есть профессиональные мас­терские, оборудование и специа­листы. Но не менее важно, что сами организации образования постепенно учатся принимать молодых людей с более сложными потребностями не формально, а по-настоящему. При этом Динара Гаплан призвала к тому, чтобы такие программы не оставались только благотворительной инициативой. Надо, чтобы представители власти активнее участвовали в подобных мероприятиях, видели результаты и помогали переводить успешные модели в системную плоскость.

Важной частью проекта стала система сопровождения. Как и в любом коллективе, в учебном процессе могут возникать разные ситуации – от недопонимания до споров между участниками. Сис­темность позволяет удерживать рабочую атмосферу и помогать ребятам осваивать новые навыки без лишнего давления.

– Конечно, конфликты бывают, потому что все разные. Но через четкие инструкции, визуальное расписание, методические рекомендации, системность и структурирование урока педагоги уже понимают, как купировать такие ситуации и выстроить занятия так, чтобы недопонимания становилось меньше, – объяснила Динара Гаплан.

Одна из выпускниц направления «Кондитерское дело» 16-летняя Анастасия Скобелева поделилась своими планами: сначала окончить специальную школу № 2 Астаны, а затем работать в кафе и учить детей готовить. Ведущие выпускного отметили, что у Анастасии отличная память: она знает рецепты, помнит состав теста, хорошо владеет правилами безопасности и внимательно относится к деталям. Кроме того, она целеустремленная, является призером конкурсов по выразительному чтению и танцам.

Отдельное направление проекта в этом году было связано с 3D-дизайном. Его реализовали совместно с BURO Architecture & Design. Основатель Академии BURO Арайлым Беисова рассказала, что программу несколько раз обновляли: команда работала с тьюторами и специалистами, получала консультации и адаптировала обучение под участников.

Среди выпускников направления 3D-моделирования – 18-летний Таир Кельменбетов. На церемонии ему вручили сертификат по основам моделирования в 3D Max и созданию интерьерных сцен. Но для Таира это не первый опыт: он разносторонний и активный молодой человек. Два года назад окончил УПК на базе Колледжа общественного питания и сервиса Астаны по направлению «Кондитерское дело», а затем при поддержке фонда Bolashak Charity поступил в специальную группу колледжа, где сейчас учится на втором курсе по этой же специальности.

О Таире рассказали, что он интересуется программированием, кино, историей и гео­графией, с увлечением изучает разные события и может рассказать о них по-своему – с особым взглядом и искренним интересом. Ему хотелось бы не просто готовить по учебной программе, а находить что-то увиденное на экране и пробовать повторить это блюдо самому. Пока, приз­нается, он еще так не делал, но планирует.

Самым сложным для него было не столько учиться, сколько успевать ездить между занятиями, особенно зимой, с компьютером и рюкзаком. В этом чувствуется его характер: если надо – значит, будет делать, даже если дорога длинная, холодно и неудобно. Таир может постоять за себя, у него тонкий юмор и уникальный взгляд на мир. Парень мечтает снимать короткометражные и документальные фильмы.

Мама Таира Жанар Кельменбетова поделилась, что для их семьи проекты фонда давно стали частью большого пути. В этом году они участвовали в благотворительном забеге Run for Autism. Тогда, вспоминает она, особенно запомнились атмосфера, энергия людей и ощущение общей поддержки.

Выпускной не ограничился вручением свидетельств. Пос­ле официальной части ребята с кондитерского направления высту­пили с танцем – в фартуках, с кухонными венчиками, лопатками и другим реквизитом. Этот номер стал одним из самых душевных моментов мероприя­тия: в нем были и волнение, и радость, и простое ощущение праздника после нескольких месяцев занятий.

В завершение фонд объявил о запуске нового направления – проекта «Сопровождаемое трудоустройство». В партнерстве с инклюзивным кондитерским цехом «ТАТА» планируется помочь с работой шести выпускникам УПК текущего и предыдущих потоков. Участников будут сопровождать педагоги-ассистенты, а поведенческий аналитик фонда обеспечит методическую поддерж­ку как для новых сотрудников, так и для работодателя.

Такие мероприятия – важный показатель того, что инклюзия постепенно выходит за пределы школьной повестки. Речь уже не только о доступе к образованию, но и о следующем этапе – профессии, труде, самостоятельнос­ти, участии в жизни общества.

#проект #фонд #благотворительность #выпускной

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