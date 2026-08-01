В Казахстане начался прием заявок на присуждение почетного звания в сфере благотворительности

Документы принимаются с 1 августа по 1 сентября по нескольким направлениям благотворительной деятельности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации Казахстана объявило о начале приема документов на присуждение почетного звания в сфере благотворительности, передает Kazpravda.kz.

Подать заявку можно с 1 августа по 1 сентября. Почетное звание присуждается благотворителям, благотворительным организациям и волонтерам, внесшим значительный вклад в развитие благотворительной деятельности.

«Почетное звание присуждается за реализацию крупных социальных проектов, поддержку малообеспеченных и многодетных семей, детей, ветеранов, пенсионеров, помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, развитие науки, образования, культуры, спорта, сохранение историко-культурного наследия, защиту животных, а также развитие корпоративной благотворительности», - сообщили в Министерстве культуры и информации.

Документы принимаются как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Для участия необходимо представить установленную форму представления, а также при наличии - копии наград, публикаций и ссылки на страницы в социальных сетях.

В ведомстве уточнили, что один претендент может быть выдвинут только по одному направлению, а повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через три года после получения почетного звания.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители государственных органов, гражданского общества и квазигосударственного сектора. Правила участия и требования к документам опубликованы на портале «Әділет»