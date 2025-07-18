Крестьянские хозяйства Жамбылской области начали сбор урожая арбузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Аграрии региона благодарят Министерство водных ресурсов и ирригации и местный филиал «Казводхоза» за своевременную подачу поливной воды.

«Воду нам дали вовремя, поэтому мы успели полить арбузы. Урожай неплохой. Сейчас отправляем продукцию в Астану, Караганду, Алматы и другие города. Спасибо Министерству водных ресурсов и ирригации за то, что контролируют подачу воды», – отметил аграрий Талгат Тойшыбеков.

Жамбылский филиал «Казводхоза» заключил с местными крестьянскими хозяйствами 3 852 договора по подаче поливной воды. На сегодня полито около 61 тыс. га посевных площадей, водозабор составляет более 512 млн кубометров. При этом вода подается только при наличии соответствующего договора.

Также филиал провел механизированную очистку и текущий ремонт на 55,3 км каналов для улучшения их пропускной способности.

Поливной период в Жамбылской области стартовал на 20 дней раньше. Причиной этому стали высокая температура и отсутствие осадков. В связи с этим в регионе проводятся работы по организации поочередного полива посевных площадей для справедливого распределения поливной воды.