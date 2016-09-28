Первый в мире частный космодром открыли в Новой Зеландии

Компания Rocket Lab открыла первый в мире частный космодром в Новой Зеландии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.
Первый тестовый запуск с космодрома планируется осуществить до конца текущего года.
На открытии нового объекта присутствовал министр экономического развития страны Стивен Джойс, а также представители местных властей, сотрудники Rocket Lab и члены вновь сформированного в рамках Министерства бизнеса, инноваций и занятости Космического агентства страны.
"Завершение строительства Launch Complex 1 ("Пускового комплекса 1") является важным этапом в продвижении к осуществлению первого тестового полета ракеты-носителя Electron" – отметил глава Rocket Lab.
Как ожидается, ракеты Electron будут использоваться NASA, Planet, Spire и Moon Express. Electron будет осуществлять доставку малогабаритных спутников на низкую околоземную орбиту. Объявленная цена запуска составит от $6,7 до $7,6 млн.
Первый тестовый запуск с космодрома планируется осуществить до конца текущего года.
На открытии нового объекта присутствовал министр экономического развития страны Стивен Джойс, а также представители местных властей, сотрудники Rocket Lab и члены вновь сформированного в рамках Министерства бизнеса, инноваций и занятости Космического агентства страны.
"Завершение строительства Launch Complex 1 ("Пускового комплекса 1") является важным этапом в продвижении к осуществлению первого тестового полета ракеты-носителя Electron" – отметил глава Rocket Lab.
Как ожидается, ракеты Electron будут использоваться NASA, Planet, Spire и Moon Express. Electron будет осуществлять доставку малогабаритных спутников на низкую околоземную орбиту. Объявленная цена запуска составит от $6,7 до $7,6 млн.