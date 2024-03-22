Первый весенний гром – радость в дом

Доктор педагогических наук, профессор ЮКУ имени М. Ауэзова Асма Калыбекова считает, что глубокая философия делает Наурыз одним из самых важных и, возможно, даже самых первых памятников духовной культуры казахов.

Конечно, современный облик главного весеннего праздника существенно отличается от его прежнего содержания. Такое мнение ученого зиждется на многолетних исследованиях темы, результатом которых стало написание и издание книг «Народная мудрость казахов о воспитании детей» и «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов».

О Наурызе Асма Ахметовна может говорить много и подолгу, то и дело обращаясь к знаниям, дошедшим к нам из глубины веков. Так проще понять нравст­венные установки и осмыслить жизненные ориентиры предков.

– Казахский народ создал своеобразную натуралистическую энциклопедию, включающую в себя фенологические, агрономические, метеорологические, астрономические и другие знания, основанные на житейской философии и морали, – считает Асма Калыбекова. – Народные знания о природе накапливались веками и закреплялись в традиционных ритуалах, обычаях, произведениях материальной культуры и поэтического творчества. Через сказки, пословицы, загадки передавалась масса разносторонних знаний, в том числе и экологического характера. Они воспитывали в детях доброту, трудолюбие, чувство ответственности, знакомили с правилами поведения в природе.

Моя собеседница обращает внимание на то, что самой важной особенностью традиционной культуры казахов как раз и является ее обращенность к связи человека и природы. Она служила неиссякаемым источником и гарантом жизни. Народная мудрость, наблюдательность отразились в народных приметах. Люди фиксировали многократно повторяющиеся природные явления, делая свои выводы об их связи и взаимозависимости.

– Благодаря простоте образа жизни казахи были больше, чем какая-то другая нация «детьми природы», наделившей их пытливым умом и любознательностью, – говорит Асма Калыбекова. – Народ, который в прошлом не имел представления о существовании компаса, не пользовался часами, мог по движению светил ориентироваться на местности, определять днем и ночью точное время суток. Наши предки пользовались восточным календарем, составленным почти три тысячи лет назад, в основу которого положен 12-летний животный цикл. Дали свои названия месяцам, условно подразделенным на летние и зимние в соответствии с характером погодно-климатических условий.

По древним представлениям казахов и их предков, каждый год делился на шесть месяцев лета и шесть месяцев зимы. Границей являлся первый день Нового года – Наурыз, день весеннего равноденствия.

Летние месяцы олицетворяли положительный образ, а зимние – отрицательный, соответственно, они обозначали добро и зло. Символически Нау­рыз выступает как первый день наступления победы над злом. Этот мотив сохранился в казахских мифах и сказках.

Жизнь кардинальным образом менялась с приходом тепла. Как только солнечные лучи проникали в юрту сквозь ее верхнее отверстие, все вокруг оживало и приходило в движение.

Люди, не видевшиеся долгие холодные зимние месяцы, интересовались, как пережили это время их соседи и родственники. Примечательно, что приветствуя друг друга, казахи непременно задавали вопрос: «Мал-жаның аман ба?» – «Выжил ли скот?» Не о детях спрашивали, не о других членах семьи, а о домашнем скоте. Тем самым подчеркивалось, насколько важное значение для кочевников имела зимовка скота, являвшегося источником жизни и благополучия.

В журнале, изданном в 1830 году, находим сведения о том, что казахи продали в Россию 3 млн овец, 100 тыс. голов КРС и 100 тыс. лошадей. Кроме того, скот продавали в Узбекистан и Монголию. Вот почему было так важно не только самим выжить в суровых условиях, но и сберечь в мороз скот.

Как только отступали холода, люди начинали готовиться к пахоте. По старому летоисчислению этот день обычно совпадал с 21 марта – днем весеннего равноденствия. Поэтому казахи называли это время месяцем Наурыз.

Почему именно Наурыз? Ответ на этот вопрос можно найти в целом ряде легенд, широко известных в Южном Казахстане. Мне импонирует вот эта: у некоего предка казахов по имени Наурыз не было детей. Перед смертью он обратился к Пророку, посетовав, что ему некому оставить свое имя. Тот смилостивился над стариком и дал его имя Наурыз. Наурыз – день рож­дения и смерти того старика, в который принято непременно готовить жертвенную трапезу, читать молитвы из Корана в память о своих предках.

Считалось, что в день весеннего равноденствия все небесные тела возвращаются на свои исходные позиции, начинается обновление всего живого в окружающем мире. Главными признаками обновления были первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени.

Наши предки почитали Наурыз, связанный с пробуждением природы и началом нового года, как приход счастья и изобилия, исполнения самых светлых помыслов, чаяний и надежд. Как самый главный праздник, который встречать положено не только в новом национальном костюме, но в первую очередь в чисто убранном доме, вычищенном после морозной зимы подворье. Только что высаженные саженцы молодых деревьев поливали молозивом, благословляя хороший рост и урожайность, достаток в доме и гармонию в семье.

Собственно, все это было первым этапом подготовки к любимому народом празднику. Благосклонное отношение народа к Наурызу характеризуется уже хотя бы тем, что мальчиков, родившихся в день весеннего равноденствия, нарекали Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек просто Наурыз, Наурызгуль.

Если в этот день выпадал снег, то это воспринималось как доброе предзнаменование. Даже девичью красоту в казахском эпосе сравнивают с белым снегом Наурыза, поскольку в марте обычно идет мягкий пушистый снег с особенной белизной на фоне обновляющегося мира.

Значимость этого периода года для жизни людей с древнейших времен породила множество обычаев и обрядов, связанных с культом природы и плодородия, трудом земледельцев, отношений между людьми, культа справедливости и единства.

По мифологическим представлениям казахов считалось, что именно 21 марта на землю спускается великая ночь – ночь Кыдыра. Люди были уверены, что Кыдыр дарует всем спокойствие и мир, добро и тепло, исполняет желания. Святой старец представлялся в образе благодетеля народа, оберегающего покой и приносящего благополучие, счастье, удачу и вместе с тем дарующего жизнь. В день Наурыза он заходит в каждый дом, благословляя всех его обитателей. Поэтому ночь, когда этот старец спускается с небес, считалась ночью Кыдыра. Он обладал особым даром: на что посмот­рит – все оттаивало. Посмотрит на человека – его душа становится мягче, посмотрит на камень – даже он тает.

Наурыз – праздник всеобъемлющий, он охватывает все сферы жизни людей, включая отношения друг с другом. В этот день стараются отдать долги, простить старые обиды, помириться с теми, с кем находятся в ссоре. Все это необходимо для того, чтобы встречать праздник с чистой совестью и спокойной умиро­творенной душой.

В древние времена в день Наурыза мог­ли даже помиловать преступников, если они, искренне осознав ошибки, просили прощения. Все эти традиции свидетельствуют о том, что Наурыз – начало не только нового года, но и точка отсчета для добрых дел, хороших начинаний, чистоты, искренности, очищения души.

Обновление касается не только времени года, но и напрямую затрагивает социальные отношения. В этом как раз и кроется великая мудрость народа, желающего восстановить социальное равновесие, используя для этого приход дня, в который побеждает добро. На идею социальной сплоченности и социальной гармонии работают также традиции, предполагающие обмен материальными и духовными ценностями. Этот праздник является неотъемлемой частью национальных и нравственных ценностей казахского народа.

А как еще расценивать, к примеру, традицию, согласно которой в каждой семье накрывали дастархан, – скатерть с различными яствами. В эти дни готовили много еды, которая символизировала достаток и изобилие в наступающем году.

Для угощения соседей готовили наурыз-коже. Девушки готовили ритуальные блюда ұйқы ашар, что в дословном переводе означает «пробуждающий от спячки», используя мясо и молозиво. Соседи помогали друг другу, поддерживали больных и неимущих.

– Как утверждали старики, когда Наурыз входит в их дома, все болезни, жизненные невзгоды и неудачи обходят их жилища стороной, – подчеркивает Асма Калыбекова. – В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все емкости заполняли молоком, айраном, шубатом, семенным зерном, ключевой водой. В день весеннего равноденствия все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, дабы все невзгоды и беды миновали их. Каждый старался одеться опрятно, чисто, по возможно надевали обновки.

Наурыз знаменует пробуждение и обновление природы, начало новой жизни.