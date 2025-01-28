Первый Всемирный конгресс по инклюзии пройдет в Казахстане

Эта новость была объявлена на площадке одного из крупнейших образовательных событий Bett Show в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всемирный конгресс станет уникальной глобальной платформой, объединяющей правительства, педагогов, технологические компании, экспертов и специалистов в области инклюзии.

«Конгресс станет первой международной инициативой в области инклюзивного образования. Проведение этого престижного международного мероприятия позволит Казахстану продемонстрировать приверженность созданию более справедливого и инклюзивного общества, а также подчеркнуть успехи в образовательных реформах и технологических инновациях. Участие международных корпоративных лидеров откроет стратегические возможности, привлекая глобальное внимание и потенциальные инвестиции в Казахстан», – отметила директор департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.

Напомним, в 2024 году число детей с особыми образовательными потребностями в нашей стране превысило 230 тысяч.

В 90% школ страны созданы условия для получения инклюзивного образования, а охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой достиг 80%.