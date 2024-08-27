Первый завод по глубокой переработке яйца построят в РК в 2025 году

Сельское хозяйство , Экономика , Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вице-премьер Серик Жумангарин 23 августа посетил село Акмол, где расположена фабрика по производству курятины ТОО «Capital projects Ltd»,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Предприятие выпускает продукцию под брендом «Курочка Ряба» с мощностью 20 тыс. тонн в год. В ближайшее время, благодаря государственной поддержке планируется увеличение производственных мощностей до 30 тыс. тонн.

Фабрика является частью группы компаний «Шаңырақ», которая обеспечивает полный цикл производства курятины и яиц — от выращивания родительского поголовья до дистрибуции готовой продукции. Также предприятие занимается выращиванием сельхозкультур для производства комбикормов и экспорта. Фабрика работает с минимальными отходами: даже куриный помет перерабатывают в органические удобрения для собственных посевов.

В настоящее время ведется строительство линии по переработке масличных культур, что позволит удешевить кормопроизводство на 25%. Это положительно скажется на цене куриных яиц и мясе птицы, так как корма являются основной и самой дорогой составляющей в себестоимости продукции.

Предприятие работает над запуском производства пастеризованных жидких и сухих яичных продуктов с мощностью 1 млн яиц в сутки. Это будет первый в Казахстане завод по глубокой переработке куриных яиц. Уже подписано эксклюзивное соглашение с мировым лидером в производстве яичных продуктов, компанией Thornico (Sanovo), технологию которого будут устанавливать в Казахстане. Проект планируется реализовать при поддержке государства в виде льготного кредитования  уже в следующем году. Вице-премьер отметил важность этого проекта для развития глубокой переработки в агропромышленном комплексе страны.

На фабрике также внедрены современные методы хранения влажного зерна. Уже восемь лет здесь используют пластиковые мешки-рукава для хранения зерна с влажностью 18-20%. Это позволяет зерну сохраняться до полугода, а весной его можно открыть, просушить и продолжить хранение. Как рассказал глава предприятия Максим Божко, благодаря отсутствию кислорода зерно может храниться в таком виде в течение года, что значительно улучшает его сохранность.

#Правительство #Жумангарин #завод #яйцо

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