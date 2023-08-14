Пешехода дважды сбили на дороге в Караганде

В результате ДТП 50-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Фото: Kazpravda.kz

В Караганде мужчина умер после двойного наезда, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

"13 августа около 22:39 часов по предварительным данным, 22-летний водитель автомашины "ВАЗ 21099", двигаясь по улице, наеехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения машины. После 32-летний водитель Chevrolet Cobalt, следом двигавшийся в попутном направлении, переехал ранее сбитого пешехода", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате ДТП 50-летний пешеход скончался на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.