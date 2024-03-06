Песня остается с человеком

Уже в самом названии концерта заключена явная отсылка к культовому музыкальному произведению советской эпохи – концептуальному альбому Давида Тухманова «По волне моей памяти». Названный так по стихотворению кубинского поэта Николаса Гильена, вошедшему в его состав на правах одной из песен, альбом объединил под своей обложкой положенные на музыку произведения крупнейших авторов мировой литературы – начиная с древнегреческой поэтессы Сафо и заканчивая Анной Ахматовой и Максимилианом Волошиным.

Пригласив слушателей отправиться в путешествие по морю воспоминаний, артисты столичной филармонии поставили своей целью представить им, как когда-то говорил Тухманов, «советскую песню с ее замечательными чертами, художественными и поэтическими». Музыкальное наследие прошлой эпохи обладает удивительным свойством – оно не просто вызывает ностальгию и выбивает скупую слезу, а словно переносит слушателя во времени, позволяя ему заново пережить все знаковые моменты своей юности. Разве может такое увлекательное путешест­вие быть похоже на щемящую ностальгическую тоску?

Открыл концерт вальс на темы произведений Шамши Калдаякова. Вошло в программу и еще одно сочинение выдающегося казахского композитора – песня «Бәрінен де сен сұлу» на стихи поэта Максутбека Майшекина, наиболее известная в исполнении легендарного ансамбля «Дос-Мукасан». Гостям вечера ее блестяще представили воспитанники детской студии Национального военно-патриотического цент­ра Вооруженных сил РК под аккомпанемент духового оркест­ра им. К. Жумакенова.

Особенно запомнилась слушателям композиция «Мультпанорама», объединившая, как следует из названия, музыкальные темы лучших советских мультфильмов. Знакомые с детства мелодии из «Бременских музыкантов», «Простоквашино», «Ну, погоди!» и «Приключений кота Леопольда» напомнили о том времени, когда даже такая, казалось бы, незатейливая вещь, как саундтрек, становилась подлинным произведением искусства. Едва заслышав первые ноты, гости вечера уже начинали подпевать, то присоединяясь к бродящим по белу свету бременским музыкантам, то пускаясь косить клевер, как делал это белорусский Ясь из прозвучавшей в «Ну, погоди!» композиции «Песняров». Не забыли они и добрую мудрость главного поборника дружбы, кота Леопольда: «Если песни петь – с ними веселей, а когда наоборот – скучно».

В атмосферу старой советской Алма-Аты, по улицам которой разъезжали «Победы», «Волги» и автобусы ЛАЗ, окунула зрителей исполненная Нурсатом Алмасом песня «Слушай». Для легендарного фильма «Ангел в тюбетейке» ее создали поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Вместе с «Песней об Одиссее», «Алма-Атой моей», «Песней о матери» и «Гололедом» она завое­вала всесоюзную известность. Чтобы эффект присутствия был для слушателей более ощутимым, организаторы концерта вывели на экран начальные кадры фильма, запечатлевшие гигантскую клумбу в парке Горького, Дом правительства, устремившиеся ввысь струи фонтанов и, разумеется, утопающие в зелени улицы Алма-Аты.

Айдын Жумабай порадовал присутствующих еще одним шедевром песенного жанра советской эпохи – «Последней поэмой» из фильма «Вам и не снилось». Ее соз­дал композитор Алексей Рыбников, положивший на музыку стихи Рабиндраната Тагора. На русский язык их перевела поэтесса Аделина Адалис. В таком виде тагоровская «Последняя поэма» издавалась всего два или три раза, но Рыбникову повезло – в его библиотеке оказался нужный экземпляр. Прочитав завершавшие роман стихи, композитор поразился, как точно они подходили под мелодию, которую он создал за десять лет до выхода «Вам и не снилось» на экраны. На гостей вечера рассказанная Тагором трагическая история возвышенной, «смерть побеждающей» любви оказала неизгладимое впечатление.

Бурю чувств пробудила в них и знаменитая песня «Нежность», исполненная Дианой Май. Эту пес­ню поэт Евгений Долматовский называл «заклинанием женщины, подруги летчика, отпустившей своего любимого к звездам и ждущей его возвращения». Своим рождением она обязана Юрию Гагарину, с которым дружила композитор Александра Пахмутова. Неудивительно, что очень скоро «Неж­ность» стала одной из любимых песен советских космонавтов.

Завершился концерт патриотической пес­ней «Қазақ елі» Еркена Интыкбаева на стихи поэта Шомишбая Сариева. Она подвела своеобразный итог мероприятию, в очередной раз напомнив, что классические произведения эстрады имеют вневременное значение и межпоколенную ценность. Сопровождавшие этапные события прошлого, они и сегодня звучат современно, а значит, прав был Сергей Островой, когда писал: «Песне ты не скажешь: «До сви­данья!» Песня не прощается с тобой».