Песня остается с человеком Статьи 6 марта 2024 г. 2:55 98 Илья Пащенко Ретроконцерт «По волнам памяти» представили слушателям артисты Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева. фото Игоря Бургандинова Уже в самом названии концерта заключена явная отсылка к культовому музыкальному произведению советской эпохи – концептуальному альбому Давида Тухманова «По волне моей памяти». Названный так по стихотворению кубинского поэта Николаса Гильена, вошедшему в его состав на правах одной из песен, альбом объединил под своей обложкой положенные на музыку произведения крупнейших авторов мировой литературы – начиная с древнегреческой поэтессы Сафо и заканчивая Анной Ахматовой и Максимилианом Волошиным. Пригласив слушателей отправиться в путешествие по морю воспоминаний, артисты столичной филармонии поставили своей целью представить им, как когда-то говорил Тухманов, «советскую песню с ее замечательными чертами, художественными и поэтическими». Музыкальное наследие прошлой эпохи обладает удивительным свойством – оно не просто вызывает ностальгию и выбивает скупую слезу, а словно переносит слушателя во времени, позволяя ему заново пережить все знаковые моменты своей юности. Разве может такое увлекательное путешествие быть похоже на щемящую ностальгическую тоску? Открыл концерт вальс на темы произведений Шамши Калдаякова. Вошло в программу и еще одно сочинение выдающегося казахского композитора – песня «Бәрінен де сен сұлу» на стихи поэта Максутбека Майшекина, наиболее известная в исполнении легендарного ансамбля «Дос-Мукасан». Гостям вечера ее блестяще представили воспитанники детской студии Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК под аккомпанемент духового оркестра им. К. Жумакенова. Особенно запомнилась слушателям композиция «Мультпанорама», объединившая, как следует из названия, музыкальные темы лучших советских мультфильмов. Знакомые с детства мелодии из «Бременских музыкантов», «Простоквашино», «Ну, погоди!» и «Приключений кота Леопольда» напомнили о том времени, когда даже такая, казалось бы, незатейливая вещь, как саундтрек, становилась подлинным произведением искусства. Едва заслышав первые ноты, гости вечера уже начинали подпевать, то присоединяясь к бродящим по белу свету бременским музыкантам, то пускаясь косить клевер, как делал это белорусский Ясь из прозвучавшей в «Ну, погоди!» композиции «Песняров». Не забыли они и добрую мудрость главного поборника дружбы, кота Леопольда: «Если песни петь – с ними веселей, а когда наоборот – скучно». В атмосферу старой советской Алма-Аты, по улицам которой разъезжали «Победы», «Волги» и автобусы ЛАЗ, окунула зрителей исполненная Нурсатом Алмасом песня «Слушай». Для легендарного фильма «Ангел в тюбетейке» ее создали поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Вместе с «Песней об Одиссее», «Алма-Атой моей», «Песней о матери» и «Гололедом» она завоевала всесоюзную известность. Чтобы эффект присутствия был для слушателей более ощутимым, организаторы концерта вывели на экран начальные кадры фильма, запечатлевшие гигантскую клумбу в парке Горького, Дом правительства, устремившиеся ввысь струи фонтанов и, разумеется, утопающие в зелени улицы Алма-Аты. Айдын Жумабай порадовал присутствующих еще одним шедевром песенного жанра советской эпохи – «Последней поэмой» из фильма «Вам и не снилось». Ее создал композитор Алексей Рыбников, положивший на музыку стихи Рабиндраната Тагора. На русский язык их перевела поэтесса Аделина Адалис. В таком виде тагоровская «Последняя поэма» издавалась всего два или три раза, но Рыбникову повезло – в его библиотеке оказался нужный экземпляр. Прочитав завершавшие роман стихи, композитор поразился, как точно они подходили под мелодию, которую он создал за десять лет до выхода «Вам и не снилось» на экраны. На гостей вечера рассказанная Тагором трагическая история возвышенной, «смерть побеждающей» любви оказала неизгладимое впечатление. Бурю чувств пробудила в них и знаменитая песня «Нежность», исполненная Дианой Май. Эту песню поэт Евгений Долматовский называл «заклинанием женщины, подруги летчика, отпустившей своего любимого к звездам и ждущей его возвращения». Своим рождением она обязана Юрию Гагарину, с которым дружила композитор Александра Пахмутова. Неудивительно, что очень скоро «Нежность» стала одной из любимых песен советских космонавтов. Завершился концерт патриотической песней «Қазақ елі» Еркена Интыкбаева на стихи поэта Шомишбая Сариева. Она подвела своеобразный итог мероприятию, в очередной раз напомнив, что классические произведения эстрады имеют вневременное значение и межпоколенную ценность. Сопровождавшие этапные события прошлого, они и сегодня звучат современно, а значит, прав был Сергей Островой, когда писал: «Песне ты не скажешь: «До свиданья!» Песня не прощается с тобой». #музыка #филармония #По волнам памяти #ретроконцерт