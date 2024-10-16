Песня – символ дружбы

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Илья Пащенко

Гала-концертом завершился Международный вокальный конкурс имени Розы Баглановой

фото предоставлено организаторами

Масштабное мероприя­тие, объединившее вокалистов из Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, было приурочено к открытию 64-го концертного сезона Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой. В состав жюри вошли народный артист Казахстана и Кыргызстана Алтынбек Коразбаев, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, народный артист Узбекистана Мансур Ташматов, заслуженные артисты Казахстана Нурлан Абдуллин, Жанна Орынбасарова, Жаннат Бактай и лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев.

Обязательным условием для участия в конкурсе было исполнение песен из репертуара Розы Баглановой. По словам заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Азамата Белкайрова, конкурс не только вносит вклад в популяризацию творчества Розы Баглановой в нашей стране и за рубежом, но и развивает лучшие традиции мирового исполнительского искусства.

– В конкурсе участвуют молодые вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет из Казахстана и зарубежья. Мы надеемся, что он откроет перед талантливыми исполнителями новые горизонты, будет способствовать их творческому развитию, а также укрепит дружеские и творческие связи между ними, – отметил он.

Директор «Қазақконцерта» им. Розы Баглановой Таир Каратаев подчеркнул, что свидетельством высокого уровня конкурса стало активное участие исполнителей из России, Кыргызстана и Узбекистана. Это ясно говорит и о том, насколько популярным остается творчество легендарной казахстанской певицы, чьи песни охотно включают в свой репертуар ведущие зарубежные артисты. А Мансур Ташматов поделился воспоминаниями о знакомстве с Розой Баглановой, особо отметив, что возможность работать вместе с ней по сей день считает одним из самых счастливых моментов в своей жизни.

Гала-концерт, предшествовавший церемонии награждения победителей, открыла русская народная песня «Ах, Самара-городок». Ее слушателям представили артисты, занятые в мюзик­ле «Роза Багланова», премьера которого состоялась два года назад. Именно эта песня принесла молодой певице сперва всесоюзную, а затем и мировую известность. Говорят, что на ее исполнение Розу Багланову напутствовала другая легендарная певица – Лидия Русланова, которую покорила творческая манера казахской девушки. Аранжировку песни специально для Баглановой сделал работавший в Якутии композитор Андрей Костин, который потом еще долго воспринимался как ее автор (виной неточности было упоминание имени композитора на пластинках).

В программу концерта вошли народные казахские пес­ни и произведения Шамши Калдаякова. Отдельно следует отметить исполненную финалистами конкурса лирическую песню «Іңкәрім-ай», которая по праву считается одной из лучших в репертуаре Розы Баглановой. Заслуженный деятель РК, композитор Толеген Мухамеджанов создал ее на стихи поэта Бакира Тажибаева. Родилась песня в домашней обстановке, когда ее создатели и будущая исполнительница собрались за одним столом. Розе Баглановой, как вспоминал потом Толеген Мухамеджанов, обязано своим появлением в припеве и само слово «Іңкәрім-ай». Это было, пожалуй, единственное дополнение, которое позволил внести в свои стихи великолепный мастер поэтического слова Бакир Тажибаев. И вскоре первые звуки проникновенной мелодии возвестили о рождении песни, прочно вошедшей в золотой фонд казахской музыки.

Почетными гостями вечера стали близкие Розы Баглановой – ее единственный сын Тажен и сноха Марал. Они поблагодарили организаторов конкурса за вклад в популяризацию творчества певицы в мире и пожелали финалистам дальнейших творческих успехов. Вместе с Мансуром Ташматовым, Алтынбеком Коразбаевым и Розой Амановой они вручили победителям конкурса дипломы и денежные сертификаты.

Обладателем Гран-при стал Асыл Жомартов. Помимо денежного вознаграждения, ему также была вручена позолоченная статуэтка, изображающая Розу Багланову в ее знаменитом сценическом образе. Призовые места жюри распределило следующим образом: первое место – Анна Уварова, второе – Аружан Бейсембай, третье – участница из Узбекистана Севарахон Тулае­ва. Приз зрительских симпатий был присужден Абилкайыру Жексенбеку и Айдане Сатиндиевой.

Конкурс, прошедший с таким успехом, имеет все шансы стать доброй традицией. Вполне возможно, в следующем году на сцене Центрального концертного зала Qazaqstan мы вновь встретимся с молодыми вокалистами, которых объединяет любовь к замечательным песням, навсегда связанным с именем легендарной певицы Розы Баглановой.

#конкурс #Роза Багланова #гала-концерт

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