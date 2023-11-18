Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана

Это поможет снизить стоимость и увеличить доступность высококачественных лекарственных препаратов, передает Kazpravda.kz
Pfizer и Roche подписали долгосрочные контракты на поставки лекарственных препаратов и вакцины на базе контрактного производства в Казахстане, сообщает Минздрав РК.
На полях VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось подписание долгосрочного договора между "СК-Фармация" и международной биофармацевтической компанией Pfizer.
В рамках этого соглашения американский фармгигант Pfizer обязуется взять на себя организацию контрактного производства инновационной вакцины на территории страны и осуществлять поставки 20-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины в Казахстан в течение 10 лет.
Казахстан стал первой страной в Евразийском регионе и странах Центральной Азии, где Pfizer планирует наладить контрактное производство инновационной вакцины.
Кроме того, подписан долгосрочный договор поставки оригинальных запатентованных лекарственных средств между швейцарской компанией F. Hoffmann-La Roche Ltd, ТОО "СК-Фармация", АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика" (Нобел АФФ) и Казахстанским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии (КазНИИОиР) между Минздравом РК и компанией Roche.
В рамках соглашения о локализации Roche обязалась обеспечить передачу передовых технологий и ноу-хау для местного производства трех биотехнологических лекарственных препаратов.
"Это поможет снизить стоимость и увеличить доступность высококачественных лекарственных препаратов. Сотрудничество КазНИИОиР и компании Roche обеспечит доступность инновационных противоопухолевых препаратов для онкологических пациентов", – отметили в ведомстве.