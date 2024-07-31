Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК

Правительство
152
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Обзор о деятельности министерства юстиции РК в первом полугодии 2024 года подготовил PrimeMinister.kz, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Робот по исполнительному производству 

В январе в городе Таразе стартовал пилотный проект «Робот», который автоматически запускает исполнительное производство без участия судебного исполнителя. Это освободит граждан от уплаты комиссии и позволит сэкономить порядка 2 млрд тенге. В августе проект планируется масштабировать по всей стране. 

Автоматизация регистрации юридических лиц 

Регистрация некоммерческих организаций теперь полностью доступна на портале «Электронного правительства». Данная инициатива позволит сэкономить время и расходы юридических лиц на посещение ЦОНов. Также упрощена процедура смены руководителя юридического лица учредителями на портале «eGov». 

Цифровая доверенность для юридических лиц 

Министерство юстиции РК запустило проект выдачи онлайн-доверенностей через eGovMobile Business. Услуга значительно ускорит и упростит процесс выдачи доверенностей руководителями. Ранее доверенности оформлялись только на бумаге, что занимало время и затрудняло проверку их легитимности. 

Единая точка уведомления 

Для борьбы с мошенничеством запущен пилотный проект оповещения граждан через СМС от 1414 и push-уведомления еGov-mobile. Ранее уведомления отправлялись по почте, теперь же они будут приходить через надежные электронные каналы. 

За прошлый год в органы юстиции поступило свыше 40 тыс. жалоб на действия нотариусов и судебных исполнителей. Граждане жаловались на то, что не знали о решениях нотариусов до тех пор, пока не сталкивались с арестами или ограничениями.

Нормотворчество 

Министерство юстиции РК активно участвовало в формировании национального законодательства, проведя юридическую экспертизу и сопровождение 102 законопроектов, из которых 20 были подписаны главой государства.  

Среди ключевых законов:

  • О производстве и обороте органической продукции;
  • О праве женщин и безопасности детей;
  • О поддержке использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики;
  • Закон по вопросам науки и образования;
  • Закон по вопросам здравоохранения;
  • Закон по вопросам ведения бизнеса и другие. 

Министерство разработало 2 значимых законопроекта: «О внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности» и «О совершенствовании нормотворчества». Эти законы будут способствовать введению дополнительных правовых инструментов для обеспечения охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций в Республику Казахстан и развитию креативной экономики. 

Кроме того, принимаются меры по устранению бюрократии при государственной регистрации нормативных правовых актов (НПА). Реализуется комплекс мер по повышению качества и компетенции юридических служб государственных органов. 

Праворазъяснительная работа 

Министерство юстиции РК усилило работу по разъяснению разрабатываемых и принятых нормативных правовых актов. Для повышения правовой грамотности населения и оказания бесплатной юридической помощи гражданам организована республиканская акция «Народный юрист», в которой приняли участие около 1,5 тыс. экспертов в области права, оказав помощь более чем 150 тыс. гражданам. 

Международное сотрудничество 

Важным событием стало проведение в Казахстане 11-го Совещания министров юстиции государств-членов ШОС в онлайн-формате, а также подписание ряда международных соглашений и меморандумов с Италией, Литвой, Китаем и Сингапуром. Министерством ведется работа по заключению 11 межгосударственных договоров о правовой помощи по гражданским делам (с Саудовской Аравией, Бразилией, Аргентиной, Марокко, Кореей, Сингапуром, Малайзией, Украиной, Хорватией, ЮАР и Конго), 2 Гаагских конвенций (о соглашениях о выборе суда и о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений), 3 протоколов (с Турцией, Минская конвенция, Кишиневская конвенция), а также 9 межведомственных международных договоров (Меморандумы о сотрудничестве с министерствами юстиции Японии, Катара, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ, РФ, Финляндии, Польши и Турции). 

Защита имущественных прав государства 

Продолжается работа по защите интересов государства в 20 разбирательствах, из них 13 в международных арбитражах, 4 дела в иностранных судах и 3 досудебных разбирательства. 

Защита прав интеллектуальной собственности 

Разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности», направленный на совершенствование правовых механизмов и привлечение инвестиций в креативную экономику. Введены ускоренная регистрация товарных знаков, улучшенные условия для людей с нарушениями зрения и другие меры. 

Кроме того, подписан Меморандум между Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Министерством юстиции РК, Министерством науки и высшего образования, Maqsut Narikbayev University о запуске совместной магистерской образовательной программы «Право интеллектуальной собственности и бизнеса». Магистерская программа позволит осуществить подготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности. 

Законопроект о ратификации Марракешского договора, который облегчит доступ слепых и слабовидящих людей к опубликованным произведениям, внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента. Закон разработан для защиты прав этих людей и обеспечения им равного доступа к культурной и социальной жизни, а также для международного обмена доступными форматами произведений. 

Цифровизация и автоматизация государственных услуг 

В рамках программы Digital Justice («Цифровая юстиция») реализованы проекты по автоматизации исполнительного производства и регистрации юридических лиц. 

#итоги #Минюст #полугодие

Популярное

Все
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле
В Шымкенте нашествие каракуртов
Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм
В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду
В летних археологических лагерях школьникам прививают интерес к истории
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
Осторожно – гаджеты!
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!
За легкой промышленностью большое будущее
Работа и несовершеннолетние
Пресс-конференция... на пляже
В Алматы построят завод солнечных панелей
На тысяче скважин рудника Семизбай работа идет в круглосуточном режиме
На субботник вышли сотни жителей Петропавловска
Жизни людей важнее всего
Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными
Посмертный донор из Шымкента спас четыре жизни
Помогали не ради славы
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Хайретдин и Ахмет
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Активизировать работу по оснащению лесных хозяйств поручили…
Премьер поручил взять под учет все автошколы Казахстана
Итоги полугодия МЧС: от паводков до профилактики
Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]