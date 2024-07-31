Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК

Обзор о деятельности министерства юстиции РК в первом полугодии 2024 года подготовил PrimeMinister.kz , передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Робот по исполнительному производству

В январе в городе Таразе стартовал пилотный проект «Робот», который автоматически запускает исполнительное производство без участия судебного исполнителя. Это освободит граждан от уплаты комиссии и позволит сэкономить порядка 2 млрд тенге. В августе проект планируется масштабировать по всей стране.

Автоматизация регистрации юридических лиц

Регистрация некоммерческих организаций теперь полностью доступна на портале «Электронного правительства». Данная инициатива позволит сэкономить время и расходы юридических лиц на посещение ЦОНов. Также упрощена процедура смены руководителя юридического лица учредителями на портале «eGov».

Цифровая доверенность для юридических лиц

Министерство юстиции РК запустило проект выдачи онлайн-доверенностей через eGovMobile Business. Услуга значительно ускорит и упростит процесс выдачи доверенностей руководителями. Ранее доверенности оформлялись только на бумаге, что занимало время и затрудняло проверку их легитимности.

Единая точка уведомления

Для борьбы с мошенничеством запущен пилотный проект оповещения граждан через СМС от 1414 и push-уведомления еGov-mobile. Ранее уведомления отправлялись по почте, теперь же они будут приходить через надежные электронные каналы.

За прошлый год в органы юстиции поступило свыше 40 тыс. жалоб на действия нотариусов и судебных исполнителей. Граждане жаловались на то, что не знали о решениях нотариусов до тех пор, пока не сталкивались с арестами или ограничениями.

Нормотворчество

Министерство юстиции РК активно участвовало в формировании национального законодательства, проведя юридическую экспертизу и сопровождение 102 законопроектов, из которых 20 были подписаны главой государства.

Среди ключевых законов:

О производстве и обороте органической продукции;

О праве женщин и безопасности детей;

О поддержке использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики;

Закон по вопросам науки и образования;

Закон по вопросам здравоохранения;

Закон по вопросам ведения бизнеса и другие.

Министерство разработало 2 значимых законопроекта: «О внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности» и «О совершенствовании нормотворчества». Эти законы будут способствовать введению дополнительных правовых инструментов для обеспечения охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций в Республику Казахстан и развитию креативной экономики.

Кроме того, принимаются меры по устранению бюрократии при государственной регистрации нормативных правовых актов (НПА). Реализуется комплекс мер по повышению качества и компетенции юридических служб государственных органов.

Праворазъяснительная работа

Министерство юстиции РК усилило работу по разъяснению разрабатываемых и принятых нормативных правовых актов. Для повышения правовой грамотности населения и оказания бесплатной юридической помощи гражданам организована республиканская акция «Народный юрист», в которой приняли участие около 1,5 тыс. экспертов в области права, оказав помощь более чем 150 тыс. гражданам.

Международное сотрудничество

Важным событием стало проведение в Казахстане 11-го Совещания министров юстиции государств-членов ШОС в онлайн-формате, а также подписание ряда международных соглашений и меморандумов с Италией, Литвой, Китаем и Сингапуром. Министерством ведется работа по заключению 11 межгосударственных договоров о правовой помощи по гражданским делам (с Саудовской Аравией, Бразилией, Аргентиной, Марокко, Кореей, Сингапуром, Малайзией, Украиной, Хорватией, ЮАР и Конго), 2 Гаагских конвенций (о соглашениях о выборе суда и о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений), 3 протоколов (с Турцией, Минская конвенция, Кишиневская конвенция), а также 9 межведомственных международных договоров (Меморандумы о сотрудничестве с министерствами юстиции Японии, Катара, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ, РФ, Финляндии, Польши и Турции).

Защита имущественных прав государства

Продолжается работа по защите интересов государства в 20 разбирательствах, из них 13 в международных арбитражах, 4 дела в иностранных судах и 3 досудебных разбирательства.

Защита прав интеллектуальной собственности

Разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности», направленный на совершенствование правовых механизмов и привлечение инвестиций в креативную экономику. Введены ускоренная регистрация товарных знаков, улучшенные условия для людей с нарушениями зрения и другие меры.

Кроме того, подписан Меморандум между Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Министерством юстиции РК, Министерством науки и высшего образования, Maqsut Narikbayev University о запуске совместной магистерской образовательной программы «Право интеллектуальной собственности и бизнеса». Магистерская программа позволит осуществить подготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности.

Законопроект о ратификации Марракешского договора, который облегчит доступ слепых и слабовидящих людей к опубликованным произведениям, внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента. Закон разработан для защиты прав этих людей и обеспечения им равного доступа к культурной и социальной жизни, а также для международного обмена доступными форматами произведений.

Цифровизация и автоматизация государственных услуг

В рамках программы Digital Justice («Цифровая юстиция») реализованы проекты по автоматизации исполнительного производства и регистрации юридических лиц.