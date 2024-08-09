Писать интересно о науке

Так считает вице-президент Национальной академии наук профессор Аскар Джумадильдаев.

– Аскар Серкулович, еще в начале 2000-х годов Вы говорили, что о статусе государственного языка можно судить по уровню использования в научной сфере. Что изменилось с тех пор?

– Я бы не драматизировал ситуацию вокруг этого вопроса, потому что нынешнее развитие казахского языка считаю вполне нормальным. В мире около шести тысяч языков. По данным экспертов, каждые три месяца один язык исчезает. В целом в мире процветают несколько десятков языков. Казахский язык относится к языкам среднего уровня, мы не на грани исчезновения.

Если говорить в двух словах, язык – это способ коммуникации и передачи информации. Наш язык пока больше блистает в литературе, на айтысах, но на самом деле у языка много функций. Используется ли он в сфере технологий, бизнеса, науки, финансов, управления государством, в законотворчестве? Вот это повод для того, чтобы беспокоиться. Что делать? Прежде всего предлагаю развивать казахский язык в сфере науки и технологий, а также канцелярский язык, который отражает взаимодействие государства и гражданина.

По большому счету не стоит впадать в пессимизм, все идет своим чередом. Такие ситуации в свое время были у англичан и у немцев. К слову, первый научный труд на английском языке написал Ньютон, хотя все возмущались, почему не на латинском? Первая Академия изящных наук, словес­ности и письма была создана во Франции и существует до сих пор. Ее задача состояла в том, чтобы создавать барельефы, писать оды королю, но кардинал Ришелье заявил, что на этом языке должна развиваться и наука, и это должно стать основной целью французской академии. Превратить казахский язык в язык науки никогда не поздно. Это не значит, что все диссертации, монографии надо писать на нем. Нам надо для начала научить детей думать на казахском и видеть сны на своем языке.

– Можно ли считать издание научного журнала «Әл-Жәбрдің атасы» Вашим личным вкладом в этот процесс? Мы знаем, что у вас была давняя мечта возродить журнал «Білім және еңбек», но он выходил в XX веке. Будет ли новый журнал востребован в наше время, когда люди в основном получают информацию благодаря цифровым технологиям?

– Время не стоит на месте, и то, что было важным для меня в молодости, не интересно нынешнему поколению. Действительно, сегодня мало кто читает журналы, все сидят в Интернете, смотрят Тik-Tok. Есть казахская пословица «Заманың түлкі болса, тазы боп шал» (Если время – лисица, будь гончей и ухвати ее). Создавать этот журнал в прежнем виде нет смысла, его никто не будет читать, но мы должны находить баланс между прошлым и настоящим.

Прежде всего новый журнал посвящен науке. Каждый номер отдан отдельной отрасли – робототехнике, финансам, химии, экологии, истории. Требования жесткие. Во-первых, статья должна быть о науке, во-вторых, напи­сана умно, кратко и понятно для молодого поколения. У нас много ученых, но, к сожалению, мало кто умеет писать интерес­но научные статьи на казахском языке. Научная журналистика – это особый жанр. В России есть плеяда профессионалов, которые специализируются на этой теме и пишут доступно и интересно об этой сложной сфере. На больших языках издаются сотни, тысячи научно-популярных журналов. К примеру, на русском издаются «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Юный техник», «Юный натуралист», «Квант», «Кот Шредингера», «Потенциал» и десятки других. Моя принципиальная позиция такова, что в журнале не будет никаких статей, посвященных юбилеям, но возможна качественная публицистика.

Почему «Әл-Жәбрдің атасы»? Центральная Азия имеет богатую историю. Раньше эта территория называлась Туран. У наших народов был знаменитый предок аль-Хорезми – один из величайших математиков всех времен. Научный термин «алгебра» произошел от арабского слова «әл-Жәбр». Это унаследованное от восточных математиков учение о линейных и квадратных уравнениях стало основой развития алгебры в Европе. Латинизированное имя ученого вошло в науку под термином «алгоритм». Все современные информационные технологии и компьютеры основаны на алгоритме. Алгоритм – это правило поведения, как и закон, определяющий нашу жизнь. В этом и заключается великий вклад аль-Хорезми в мировую цивилизацию.

Уже выходит девятый номер «Әл-Жәбрдің атасы». Кроме того, увидел свет первый номер журнала на узбекском и скоро выйдет номер на азербайджанском языке. Своей очереди ждут номера на кыргызском языке. Это франшиза нашей интеллектуальной собственности. В журнале моя должность указана как временный редактор. Я верю, что скоро появится редактор, гораздо лучший, чем я.

Проблема использования государственного языка в науке, технологиях и в других сферах существуют во всех странах Центральной Азии. Мы должны учить все великие языки мира и пользоваться всеми достижениями науки и искусства, но это не значит, что мы должны забывать свои родные языки.

К слову, недавно в Урумчи состоялся форум «Китай и Цент­ральная Азия: наука и технологии», я предложил назвать его «Урумчийская организация сотрудничества в области науки и технологий». Инициировал издание научно-популярного журнала в рамках этой организации. Думаю, идея найдет отклик у молодого поколения. Предложил создать общую редколлегию. Каждая страна будет издавать журнал на своем языке, а статьи авторов из других стран будут публиковаться в переводе.

– Ваш журнал появился на основе коллаборации с молодыми предпринимателями, которые создали образовательную платформу Qalan. Как удалось привлечь их к этому проекту?

– Несколько лет назад ко мне пришел учитель математики Аскар Болат. Мы с ним обсуж­дали вопрос, как лучше преподавать этот предмет и как ему дальше развиваться. Я сказал, что репетиторством ты можешь обучить 30 человек, но можно масштабировать свою работу. Для начала предложил ему примеры, задачи и темы, которые он преподает ученикам, изложить на бумаге. Затем написать прог­рамму, так как 90% вопросов, которые задают школьники, стандартные. Программу заложить в память компьютера, чтобы на вопросы школьников отвечали компьютерные боты. Аскар Болат и его команда были первыми, кто воплотил эту идею в жизнь и применил ИИ на казахском языке. Наибольшую популярность платформа обрела во время СOVID-19. Сегодня одно занятие одновременно посещают 6 000 человек, а им преподают всего пять учителей благодаря искусственному интеллекту. Всего на этой платформе зарегистрировано 600 000 учеников, из них 100 000 заходят из России. Узбекский филиал Qalan сразу вышел на первое место по охвату. Такие же успехи показывает филиал Qalan в Кыргызстане. Платформа удобная и простая в работе. Система обучения задана четко: разнообразие задач «от простого к сложному», подтверждение знаний, закрепление материала. И таким образом был пробужден интерес детей к математике.

Эти же предприниматели выступили инвесторами нашего журнала с условием, что через два года мы выйдем на самоокупаемость. У нас сейчас 1 000 подписчиков, и он вышел в ноль. Ожидаем, что скоро выйдет в плюс.

– Вы много лет сотрудничае­те с учителями математики, тем самым оказывая влияние на повышение уровня преподавания этого предмета в регионах. Что Вы находите в этом общении?

– Работаю в этом проекте с момента его образования. Я общаюсь со всеми: с учениками, студентами, учителями. Всегда повторяю, что самая главная цель математики – научить ученика решать задачи, но мы отошли от нее, увлекшись западными веяния­ми в преподавании этого предмета. В журнале «Әл-Жәбрдің атасы» я предложил создавать задачи для разных возрастов, на примере казахской байги, в том числе и для тех, кто хочет поступить в ведущие школы с физико-математичес­ким уклоном, и задачи, которые предлагаются на математических олимпиадах. И вот эти задачи пуб­ликуются в разделе «Ботақан» – для самых маленьких, «Тай жарыс» – для учеников младших классов, «Құнан жарыс» – для учеников старших классов, «Дөнен жарыс» – предназначены для учителей. В следующем номере дается решение этих задач.

Мне интересно все, что касается логики, когда есть правильная постановка задачи и конструктивный вывод. Поэтому мне интересен Абай, потому что он говорит прямым текстом, в его поэзии все логично, он прекрасно владеет искусством аль-Хорезми. Почитайте, к примеру, следующие слова Абая.

Бес нәрседен қашық бол,

Бес нәрсеге асық бол,

Адам болам десеңіз.

Тілеуің, өмірің алдыңда,

Оған қайғы жесеңіз.

Өсек, өтірік, мақтаншақ,

Еріншек, бекер мал шашпақ –

Бес дұшпаның, білсеңіз.

Талап, еңбек, терең ой,

Қанағат, рақым, ойлап қой –

Бес асыл іс, көнсеңіз.

Какая вам нужна дополнительная инструкция по пояснению пяти вещей, которым нужно следовать, и пяти вещей, которых надо избегать?