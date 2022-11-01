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Общество , Образование

Как планируют решать проблему тяжелых школьных рюкзаков, рассказал Мусин

Елисеева Екатерина
корреспондент

28 сентября на очередном заседании Высшего совета по реформам президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить оцифровку учебников, так как, по его словам, тяжелые рюкзаки негативно сказываются на здоровье детей. Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал в кулуарах после заседания Правительства о планах по решению этой проблемы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, по словам Мусина, Минцифры намерено решать проблему тяжелых рюкзаков с помощью планшетов. Министр подтвердил, что это очевидно, и нужно двигаться в этом направлении.

"Решение будет согласовано с Минпросвещением и Минздравом - они будут работать над тем, чтобы выработать стандарты. Мы не совсем исключаем учебники, это уже компетенция Минпросвещения – в школах будут шкафчики для хранения учебников, то есть, на уроках дети будут учиться по учебникам, все 5 часов сидеть в планшете ребенок не будет", – сказал министр.

Планируется, что уже в следующем году основной частью планшетов будут снабжены первоклассники.

"Мы сейчас определяемся, это будут только городские, или только сельские первоклассники. Основная часть - около 200 тысяч - точно будет обеспечена в сентябре к следующему учебному году. Сейчас наше министерство ведет расчеты", – отметил Мусин.

Сколько для этого понадобится средств, глава ведомства пока не сообщил.

"Сейчас не могу сказать, потому что разные модели планшетов. Мы рассматриваем именно сервисную модель", - заключил Мусин.

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