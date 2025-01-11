Планы на предстоящий год намечены
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Асем Рахметова, депутат Сената Парламента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале года подвел итоги в формате большого содержательного интервью республиканскому печатному изданию. Это становится доброй традицией. Печатный формат позволяет казахстанцам более углубленно понять те стратегические направления развития, о которых говорит Глава государства, и далее уже обозначить ключевые задачи и планы на будущее. Интервью такого уровня не только дает общественности ясное понимание вектора государственной политики, но и укрепляет уверенность в ее последовательности и прозрачности, демонстрирует приверженность Президента принципам открытого диалога.