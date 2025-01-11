Планы на предстоящий год намечены

В своем интервью газете «Ana tili» Касым-Жомарт Токаев подвел итоги 2024 года, подчеркнув значительные достижения в различных сферах и обозначив приоритеты на будущее. Президент отметил успехи в модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры, имеются в виду, в частности, ввод в эксплуатацию 18 миллио­нов квадратных метров жилья и строительство семи тысяч километров автомобильных дорог, а также запуск новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Все это вносит весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры, значительно улучшая логистику и связь между регионами, тем самым стимулируя экономический рост. Это также ощутимо повышает уровень безопасности граждан на дорогах страны.

Особое внимание в 2024 году было уделено обрабатывающему сектору, доля которого в промышленности почти сравнялась с добывающим, что говорит о качественном укреплении экономики страны, создании новых высокопроизводительных рабочих мест, увеличении экспортного потенциала и, что особенно важно, планомерном снижении зависимости от сырьевых ресурсов. А рекорд­ный за последние десять лет урожай в 27 миллионов тонн зерна подтверж­дает успехи в аграрной сфере.

В рамках социальной политики начаты выплаты по программе «Нацфонд – детям», увеличены пенсии, пособия, стипендии и заработные платы гражданских служащих. Одним из наиболее значимых шагов стало повышение социальных выплат, осуществленное за счет опережающего индексирования базовой и солидарной пенсий, а также государственных пособий. Размеры выплат были увеличены с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Также по поручению Главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимального размера базовой пенсии.

По всей стране построены сот­ни новых школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Открытие более десяти филиалов ведущих зарубежных вузов и увеличение финансирования науки свидетельствуют о стремлении к повышению качества образования и поддержке научных исследований. В 2025 году запланирован настоящий прорыв в сфере образования – строительство 217 новых комфортабельных школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест. Реализация этого масштабного проекта позволит кардинально сократить число организаций с трехсменным обучением и полностью решить проблему имеющихся аварийных школ, а также устранить дефицит ученических мест. При этом в вопросе развития образовательной инфраструктуры внимание уделяется как городским, так и сельским территориям, что обеспечит равный доступ к качественному среднему образованию.

Стоит также отметить, что в интервью Президент в очередной раз продемонстрировал свою открытость, не обойдя стороной тему единого часового пояса, январские события, инцидент в Талгаре и другие чувствительные вопросы.

Глава государства отметил, что его главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства. При этом уже реализованные проекты и инициативы закладывают прочный фундамент для дальнейшего прогресса страны на ближайшие годы.

Это обширное и содержательное по своей сути интервью дает нам не только понимание дальнейшего пути развития Казахстана, но и стало своего рода руководством к действию. Как отметил Глава государства, специальное обращение задало тон нашей работе на текущий год.