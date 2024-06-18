Планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе

Энергетика, Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Необходимость строительства АЭС в Казахстане обсуждается на протяжении уже нескольких лет

Фото: пресс-служба Комитета информации МКИ РК

Будет ли в стране построена атомная электростанция? Каково его влияние на экономику и окружающую среду страны? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты отрасли в ходе встречи в Таразе с жителями Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации Министерства культуры и информации РК

Подобные обсуждения по вопросам развития атомной энергетики ранее были проведены в ряде регионов с целью информирования населения о планах по строительству АЭС, услышать мнение жителей и ответить на их актуальные вопросы.

На обсуждение были приглашены члены областного и городского общественного совета, Совета ветеранов, руководители филиалов политических партий, депутаты областного и городского маслихатов, представители неправительственных организаций и средств массовой информации, руководители этнокультурных объединений, активная молодежь области, ученые и студенты региональных вузов, специалисты энергетической отрасли.

На встрече с местными жителями и общественными деятелями представители Министерства энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики рассказали о преимуществах строительства АЭС, о безопасности современных атомных станций, принципах работы и уровне воздействия АЭС на окружающую среду и здоровье человека. Эксперты атомной отрасли продемонстрировали данные о состоянии мировой атомной энергетики и планах Казахстана по снижению энергодефицита за счет современных безопасных атомных технологий.

Они разъяснили, что атомная электростанция — это источник производства электроэнергии. Энергобезопасность страны — это залог устойчивого развития экономики государства, а также обеспечения качественной жизнедеятельности населения.

«Необходимость ввода новых энергомощностей в Казахстане становится все более острой, особенно учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии до 3% в год, а также износ генерирующего оборудования на существующих станциях. Курс правительства Казахстана на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие в стране сырьевой и производственной базы создает все предпосылки для развития атомно-энергетической отрасли в стране», – отметила в ходе своего выступления заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гульмира Мурсалова.

Атомные электростанции считаются источником так называемой «зеленой» энергии. По оценке специалистов, ежегодно работа АЭС мощностью 1 000 МВт снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн. Кроме того, есть мнение, что атомная энергетика способствует развитию науки и образования, а также обеспечивает рабочие места в смежных отраслях.

«Развитие атомной энергетики является долгосрочной задачей, решение которой обеспечит энергетическую независимость и безопасность Казахстана как минимум на 100 лет вперед – именно такие сроки службы сегодня рассматриваются для АЭС. Также важно обеспечить переход энергетики на безуглеродную генерацию, если мы хотим поддержать зеленую трансформацию экономики страны, устойчивое ее развитие в условиях повышенного внимания мирового сообщества к вопросам климата. Многим сейчас понятно, что без атомной энергетики решить все эти задачи практически невозможно», - сказал ведущий инженер ТОО «Атомные электрические станции» Асуан Сиябеков.

На вопросы, касающиеся подготовки специалистов для АЭС и кадрового потенциала в данной сфере, ответил генеральный директор Института Ядерной физики Саябек Сахиев. По его словам, на сегодня в атомной отрасли Казахстана занято более 20 тысяч человек, в том числе 15 тысяч человек - из числа основного производственного персонала.

Также большое число специалистов работает в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики, где уже десятки лет выполняются работы мирового уровня в области обеспечения безопасности ядерных энергетических установок. Результаты этих работ учитываются в ряде инновационных проектов АЭС в Японии, Франции и других странах, с которыми сотрудничают ученые-ядерщики РК.

«На фоне обсуждения, а также различных дискуссий о строительстве АЭС в Казахстане, важно отметить колоссальный опыт нашей страны по использованию атомной энергии в мирных целях, в частности, это Институт ядерной физики, на базе которого вот уже на протяжении 57-и лет успешно функционирует ВВР-К (водо-водяной реактор Казахстанский) это единственный стационарный, многоцелевой исследовательский реактор в Республике Казахстан, который является прототипом рассматриваемых реакторов для строительства АЭС в Казахстане. На базе института осуществляется подготовка кадров для атомной отрасли», - добавил Сахиев.

В ходе встречи жители области активно делились своим мнением по вопросам строительства АЭС и развития в стране атомной энергетики в целом, а также задавали вопросы специалистам.

 

#строительство #эксперты #АЭС #слушания #обсуждения

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