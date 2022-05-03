Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах обсудили в Правительстве РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проектов строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС) и оцифровки данных Государственного градостроительного кадастра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Выступая по первому вопросу, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что на сегодняшний день в 69 городах Казахстана требуется строительство или реконструкция КОС. Профинансировать соответствующие проекты планируется за счет средств республиканского бюджета и международных организаций.

Так, в настоящее время в четырех городах (Атырау, Кызылорда, Форт-Шевченко и Шымкент) уже начата реализация проектов строительства или реконструкции КОС. Остальные 65 проектов с учетом инвестиционной привлекательности предлагается реализовать до 2028 года.

По второму вопросу было отмечено, что в соответствии с поручением Главы государства планируется обеспечить полную оцифровку данных об инженерных сетях в АИС «Государственный градостроительный кадастр».

Формирование точных пространственных данных по подземным сетям возможно только методом инженерно-геодезических изысканий. Вместе с тем полная оцифровка инженерных сетей нецелесообразна без внедрения механизма непрерывной актуализации данных.

Для этого инициированы законодательные поправки по обязательному предоставлению субъектами естественных монополий данных о технических характеристиках и свободных мощностях инженерных сетей, а также внедрение единой градостроительной экспертизы проектов всех уровней с внесением в АИС «ГГК».

Благодаря этим мерам должна быть сформирована цифровая основа инженерных сетей, которая будет детализироваться в рамках текущей инвентаризации и онлайн-актуализации данных.

Премьер-министр РК одобрил озвученные подходы по обсуждаемым проектам и дал поручение провести необходимую проработку для их реализации.

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