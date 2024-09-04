Платья Серсеи Ланнистер из «Игры престолов» уйдут с молотка

Всего на аукционе продадут более 2 тыс. предметов реквизита из культового сериала

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Телеканал HBO и аукционный дом Heritage проведут торги, на которых с молотка продадут более 2 тыс. предметов (они будут распределены на 910 лотов), использовавшихся на съемках сериала «Игра престолов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как сообщает сайт Heritage, начальные ставки за каждый лот варьируются от $500 до $20 тыс. Любителям шоу представят платья Серсеи Ланнистер и Сансы Старк, меч «Игла» Арьи Старк и меч «Хранитель клятвы» Джейме Ланнистера, гобелен с Чардревом и черепа драконов из Красного замка, а также еще много других костюмов, оружия, реквизита и декораций из культового сериала HBO Original.

Аукцион пройдет онлайн с 10 по 12 октября.

HBO сохраняла тысячи единиц реквизита, костюмов и декораций, не зная наверняка, какие из них могут понадобиться для потенциальных спин-оффов или сиквелов, приводит подробности Newsweek. Поскольку недавно завершился второй сезон «Дома дракона», а другие проекты находятся на разных стадиях разработки, флагманский канал теперь расстается с этими предметами, заверяя, что они «в том же качестве, что и на момент окончания шоу, и теперь пришло время наконец поделиться ими со всем миром».

Организаторы аукциона подчеркнули, что с молотка уйдут именно оригинальные предметы реквизита, которые использовались на съемочной площадке, а не копии.

«Игра престолов» основана на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Первый сезон вышел на экраны в 2011 году и стал одним из самых популярных сериалов всех времен: если финал первой части посмотрели 3 млн человек, то финал второй привлек к экранам уже 4,2 млн, и дальше эти цифры только росли.

Шоу называют сериалом, который навсегда изменил телевидение. Поклонники на протяжении восьми сезонов с увлечением следили за борьбой за власть в «Игре престолов».

В 2018 году сериал был номинирован в 22 категориях на премию «Эмми» и получил награду «Лучший драматический сериал».

В апреле текущего года состоялся показ финального, восьмого сезона. Последняя серия вышла 20 мая 2019 года, ее посмотрели около 19,3 млн зрителей.