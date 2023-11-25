Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Ход расследования находится на контроле начальника областного полицейского ведомства, передает Kazpravda.kz
Полицейские Павлодара нашли женщины, которая облила уксусом кошку, сообщает Polisia.kz.
"В рамках принципа нулевой нетерпимости к правонарушениям в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт жестокого обращения с животными. По факту жестокого обращения с животным начато досудебное расследование", – отмечается в сообщении.
Назначены экспертизы. Ход расследования находится на контроле начальника областного полицейского ведомства.