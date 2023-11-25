Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Полицейские Павлодара нашли женщины, которая облила уксусом кошку, сообщает Polisia.kz.

"В рамках принципа нулевой нетерпимости к правонарушениям в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт жестокого обращения с животными. По факту жестокого обращения с животным начато досудебное расследование", – отмечается в сообщении.