Плывут по воде желтые солнышки

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны в заводях и на озерах в пойме Иртыша зацвели желтые кувшинки. На латыни название цветка звучит Nymphaea – растение-нимфа. По старинным поверьям, если взгляд рыбака падал на такое украшение, а русалки любили плести из кувшинок венки, колдовство заманивало человека под воду.

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На Рудном Алтае желтые кувшинки, или кубышки, распускаются в середине июня и радуют почти все лето. «Солнышки» загораются с рассветом и прячутся в воду, как только наступают сумерки. В пасмурную погоду они предпочитают вообще не показываться на поверхности. Их оби­тель – пруды, тихие заводи на протоках и озерах с зарослями камыша. Можно, как японцы в период цветения сакуры, поставить раскладной стульчик на берегу, устроиться поудобней и просто наслаждаться пейзажем. Мелкая рябь на воде, чуть покачиваются темно-зеленые лаковые круглые листья, гудят над желтыми шапочками шмели, носятся голубые стрекозы… Стопроцентный релакс.

Об алтайской кувшинке в своих очерках и статьях подробно рассказал известный восточно-казахстанский натуралист Борис Щербаков. Водная «нимфа» – один из первых цветов на нашей планете, ей больше 30 млн лет! Она приспособилась жить одновременно в трех средах: соцветие – на воздухе, стебель – в воде, корни – в грунте. Каждый год кувшинка сбрасывает часть подводных листьев, оставляя на стебле рубчики. Чем взрослее растение, тем сложнее рельеф. Специалисты по этим следам могут даже определить примерный возраст цветка. Еще любопытный факт: желтые красавицы очень требовательны к качеству воды. Там, где начинается заболачивание и тем более загрязнение, они быстро исчезают. Красавицам нужна только чистая вода! В то же время, если на акватории видны кувшинки, это верный признак, что места здесь рыбные. Именно в таких заводях любят устраивать нерестилища щуки, лини, плотва, окуни.

По словам писателя-натуралиста, когда-то желтые «солнышки» повсеместно встречались в пойме на верхнем Иртыше. В прошлом веке по природной красоте сначала ударило расширение пахотных земель, в том числе на прибрежных территориях. А затем в результате строительства каскада гидроэлектростанций речная пойма вообще изменилась до неузнаваемости. Многие затоны, заводи, протоки оказались затоплены и стали частью Бухтарминского водохранилища.

На сегодня желтая «нимфа», к сожалению, считается уязвимым и редким видом, она внесена в Красную книгу Казахстана. Тем не менее в Уланском и Глубоковском районах по-прежнему есть уголки, где можно ею полюбоваться.

«На воде, где играют свет и тени, желтые кувшинки раскрывают свои лепестки, словно лотосы, – говорится в статье Бориса Щербакова, посвященной Черному Иртышу. – Большие сдвоенные листья словно обнимают воду. Это растение является символом красоты и гармонии».

#ВКО #природа #Алтай #кувшинки

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