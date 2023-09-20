По 5 лет колонии получили создатели финпирамиды в Кокшетау

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Двух жителей Акмолинской области осудили за создание финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городского суда.

Фото: Kazpravda.kz

Двое акмолинцев А. и К. организовали и руководили офисом финпирамиды в Кокшетау (пункт 2 части 3 статьи 217 УК).

С ноября 2021 по апрель 2022 года 40 вкладчиков вложили сюда более 39 млн тенге. За регистрацию им предлагали денежные бонусы.

«Доверчивые акмолинцы поверили активной рекламе в соцсетях А. и К. о большом заработке, путешествиях и покупке автомобилей. Организаторы финпирамиды проводили презентации, тренинги, продавали продукты питания, товары, карты путешественника. Пользуясь юридической и финансовой безграмотностью граждан, их желанием легкого заработка, подсудимые подталкивали их на получение займа и рассрочки», – рассказали в суде.

В ходе судебных разбирательств виновные вернули обманутым вкладчикам их деньги.

А. и К. получили по 5 лет лишения свободы, без права занимать руководящие должности в организациях.

Приговор не вступил в силу.

 

#суд #приговор #финпирамида #Акмолинская область #Кокшетау #обман

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